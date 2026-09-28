Hồng Quả vượt 4 nền tảng phim lớn của Trung Quốc

Ứng dụng phim ngắn Hồng Quả đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý trên thị trường giải trí Trung Quốc khi đạt 168 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày vào tháng 7/2026. Theo QuestMobile, con số này cao hơn tổng khoảng 155 triệu người dùng hằng ngày của Tencent Video, iQiyi, Youku và Mango TV. Ra mắt tháng 8/2023, Hồng Quả tăng trưởng nhanh nhờ mô hình phim dọc có thời lượng ngắn, nội dung liên tục tạo nút thắt và phần lớn được cung cấp miễn phí.

Hồng Quả đạt 168 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, vượt tổng lượng người dùng của bốn nền tảng video lớn tại Trung Quốc. (Ảnh: mirrormedia)

Khác với phim truyền hình truyền thống, các nội dung trên Hồng Quả được thiết kế để phù hợp với những khoảng thời gian ngắn như lúc nghỉ trưa, đi tàu điện hay chờ đợi. Người xem không cần dành hàng chục phút cho một tập phim mà có thể theo dõi nhiều tập liên tiếp trong thời gian ngắn. Đến năm 2025, người dùng phim ngắn tại Trung Quốc dành trung bình 118 phút mỗi ngày cho loại hình này, vượt mức 109 phút của video dài. Hồng Quả cũng không còn chỉ thu hút người trẻ khi có hơn 40,7 triệu người dùng trên 50 tuổi tính đến tháng 2/2026.

Điểm khiến Hồng Quả đặc biệt được các thương hiệu chú ý nằm ở khả năng kết nối giải trí với mua sắm. Là một phần trong hệ sinh thái ByteDance, ứng dụng có thể tận dụng hệ thống đề xuất dựa trên hành vi người dùng. Sau khi xem phim, người dùng có thể tiếp tục nhìn thấy quảng cáo, sản phẩm hoặc livestream phù hợp với sở thích từng thể hiện trên các nền tảng khác. ByteDance thậm chí đã thử nghiệm tính năng giúp người xem tìm sản phẩm tương tự những món đồ xuất hiện trong phim.

Hồng Quả đang kết hợp phim ngắn, quảng cáo, livestream và thương mại điện tử trong cùng một hệ sinh thái.

Mô hình này rút ngắn khoảng cách giữa quảng cáo và giao dịch. Thay vì xem nội dung, ghi nhớ sản phẩm rồi chuyển sang một ứng dụng thương mại điện tử khác, người dùng có thể tiếp cận sản phẩm ngay khi cảm xúc từ bộ phim vẫn còn cao. Theo dữ liệu được dẫn lại, doanh thu Hồng Quả năm 2025 vượt 15 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu đến từ quảng cáo và các hình thức thương mại liên quan đến nội dung.

Tuy nhiên, lượng người dùng lớn chưa đồng nghĩa Hồng Quả đã vượt các nền tảng video dài về doanh thu. QuestMobile lưu ý chỉ số DAU được tính dựa trên việc người dùng mở ứng dụng trong ngày, trong khi Hồng Quả có nhiều cơ chế điểm danh, xem quảng cáo nhận thưởng. Bên cạnh đó, chất lượng nội dung cũng là vấn đề khi phim ngắn ngày càng phụ thuộc vào AI và các mô típ lặp lại. Dù vậy, Hồng Quả đang cho thấy một xu hướng đáng chú ý: màn hình giải trí có thể đồng thời trở thành điểm khởi đầu của hành trình mua sắm.