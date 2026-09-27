Hồng Ngự Đồng Tháp vô địch Festival Bóng đá nữ U13

Đội Hồng Ngự Đồng Tháp giành chức vô địch sau những ngày tranh tài sôi nổi. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Chiều 27/9, tại Đồng Tháp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức bế mạc Festival Bóng đá nữ U13 năm 2026.

Festival Bóng đá nữ U13 năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và FIFA phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài năng bóng đá FIFA năm 2026.

Festival nhằm phát hiện tài năng bóng đá nữ trẻ, thúc đẩy phong trào bóng đá nữ lứa tuổi học đường tại khu vực phía Nam, tạo điều kiện cho các em học sinh nữ U13 thi đấu, giao lưu, qua đó phát hiện những cầu thủ có năng khiếu, triển vọng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Đội Thới Lai Cần Thơ đạt hạng nhì tại Festival. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tham gia festival có 8 đội bóng đến từ Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn; chọn ra đội nhất, nhì bảng để thi đấu trận bán kết, hai đội thắng ở bán kết thi đấu chung kết.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, qua các ngày thi đấu sôi nổi, các cầu thủ trẻ đều hào hứng, phấn khởi và mong muốn tiếp tục được tham gia các sự kiện tương tự. Về chất lượng chuyên môn, trình độ các cầu thủ khá cao.

Chuyên gia FIFA dự khán các trận đấu nhận định có hơn 20 cầu thủ có tiềm năng phát triển. Đây là tín hiệu tốt để tiếp tục nhân rộng tổ chức festival trên cả nước, qua đó tìm kiếm, phát hiện tài năng bóng đá nữ trẻ.

Festival nhằm mở rộng tìm kiếm, phát hiện tài năng bóng đá nữ trẻ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng, Festival bóng đá nữ U13 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong định hướng chiến lược phát triển bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Thông qua sân chơi này, Liên đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào bóng đá nữ lứa tuổi học đường, đặc biệt tại khu vực Nam bộ, tạo điều kiện cho các em học sinh nữ được làm quen, rèn luyện và nuôi dưỡng đam mê trái bóng tròn ngay từ tuổi nhỏ.

Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 tổ chức từ ngày 19/9-27/9. Sau những ngày thi đấu sôi nổi, hai đội Thới Lai Cần Thơ và Hồng Ngự Đồng Tháp xuất sắc vào tranh tài trận chung kết. Kết quả chung cuộc, đội Hồng Ngự Đồng Tháp giành chức vô địch với chiến thắng 4-0 trước đội Thới Lai Cần Thơ./.