Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Công an TP Hồ Chí Minh vào lúc 18h ngày 22/11, trong khuôn khổ vòng 8 LPBank V.League 1-2026/27. Ảnh: VPF.

Sau thất bại trước Thép Xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà tiếp đón CLB Công an TP Hồ Chí Minh vào lúc 18h ngày 22/11, trong khuôn khổ vòng 8 LPBank V.League 1-2026/27. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Phan Như Thuật tìm lại niềm vui chiến thắng, nhưng cũng là thử thách không nhỏ khi đối thủ sở hữu đội hình chất lượng và lối chơi phòng ngự phản công khó chịu.

Công an TP Hồ Chí Minh đang trải qua giai đoạn không thực sự thuận lợi tại V.League. Hai thất bại liên tiếp trước Công an Hà Nội và SHB Đà Nẵng khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 7 với 10 điểm. Những kết quả không như kỳ vọng phần nào cho thấy sự thiếu ổn định trong cách vận hành của thầy trò HLV Diles Arthur.

Dù vậy, không thể xem nhẹ sức mạnh của đội bóng ngành Công an. Họ được đầu tư mạnh mẽ với lực lượng có chiều sâu, quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm cùng những ngoại binh chất lượng. Trên hàng công, những cái tên như Tiến Linh, Aldair, Olaha hay Jason Cummings đều có khả năng tạo ra khác biệt.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu trước những đối thủ mạnh. Thay vì chủ động kiểm soát bóng, đội bóng này thường lựa chọn lối chơi phòng ngự có tổ chức, duy trì cự ly đội hình giữa các tuyến, sẵn sàng nhường quyền kiểm soát không gian cho đối phương. Khi có cơ hội, họ lập tức chuyển trạng thái, tận dụng tốc độ và khả năng hoạt động độc lập của các cầu thủ tấn công để tung ra những đòn phản công nguy hiểm. Những chiến thắng trước Ninh Bình hay Thể Công Viettel là minh chứng cho tính hiệu quả của cách chơi này. Sau 6 vòng đấu, Công an TP Hồ Chí Minh mới để lọt lưới 4 bàn, cho thấy sự chắc chắn đáng kể trong hệ thống phòng ngự.

CLB Công an TP Hồ Chí Minh sở hữu đội hình có chiều sâu với nhiều cầu thủ chất lượng. Ảnh: VPF.

Dù vừa trải qua hai thất bại liên tiếp tại V.League, song đội quân của HLV Diles Arthur cũng vừa kịp thời vực lại tinh thần thi đấu với chiến thắng quả cảm trước Buriram United tại vòng bảng ASEAN Club Championship ngày 18/11 vừa qua. Trước đối thủ là đương kim vô địch của giải đấu, Công an TP.HCM nhập cuộc vô cùng tự tin và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Bàn thắng ở phút thứ 88 của Nguyễn Thái Quốc Cường đã mang về chiến thắng có ý nghĩa rất lớn, giải tỏa áp lực cho thầy trò HLV Diles Arthur.

Về phía đội chủ sân Hà Tĩnh, thất bại 1-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu trước đã khép lại chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Dù có thời điểm kiểm soát thế trận và được chơi hơn người trong phần lớn hiệp 2, thầy trò HLV Phan Như Thuật vẫn không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm trước Thép Xanh Nam Định. Đây là trận thua để lại nhiều tiếc nuối, đồng thời bộc lộ những vấn đề mà đội bóng núi Hồng cần sớm khắc phục.

Trận thua Thép Xanh Nam Định vòng đấu vừa qua cho thấy những yếu điểm mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần nhanh chóng cải thiện. Ảnh: VPF.

Đáng lo ngại nhất vẫn là sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Sau 7 vòng đấu, HLHT đã để lọt lưới 9 bàn và mới có một trận giữ sạch lưới. Những sai sót trong khâu kèm người, bọc lót và kiểm soát các tình huống bóng bổng đang khiến hệ thống phòng ngự từng là điểm tựa của đội bóng trở nên mong manh hơn. Hai bàn thua trước Nam Định là minh chứng rõ nét cho những hạn chế này.

Trong khi đó, hàng công HLHT cũng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Trước một đối thủ có hàng phòng ngự tổ chức tốt, việc tạo ra sức ép thôi là chưa đủ. Các chân sút như Daniel Passira cần có sự sắc bén hơn trong những tình huống quyết định, đồng thời đội bóng phải tìm được phương án tấn công đa dạng để tránh rơi vào thế bế tắc.

Ở lần chạm trán gần nhất mùa giải 2025/26, Công an TP Hồ Chí Minh đã đánh bại HLHT với tỷ số 1-0 trên sân Hà Tĩnh. Kết quả này càng khiến cuộc tái đấu tại sân Hà Tĩnh trở nên đáng chú ý.

Với 11 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 7 vòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có khởi đầu tương đối tích cực. Tuy nhiên, để duy trì vị trí trong nhóm trên, đội bóng núi Hồng cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định, đặc biệt là chấn chỉnh hàng phòng ngự. Cuộc tiếp đón Công an TP Hồ Chí Minh, vì thế, là phép thử quan trọng đối với bản lĩnh và khả năng điều chỉnh của thầy trò HLV Phan Như Thuật.