Sau chiến thắng giàu cảm xúc trước Công an TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hành quân ra Thủ đô với mục tiêu tiếp tục nối dài niềm vui. Đặc biệt, chuyến làm khách trước Hà Nội FC tại vòng 9 LPBank V.League 1-2026/27 (diễn ra vào 19h15 ngày 28/11) còn mở ra cơ hội để đội bóng núi Hồng lần đầu giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trước Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 9 LPBank V.League 1-2026/27 vào 19h15 ngày 28/11 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF.

Kể từ khi góp mặt tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã 6 lần hành quân ra Thủ đô để đối đầu Hà Nội FC. Thế nhưng, chiến thắng vẫn là điều chưa một lần đến với đội bóng núi Hồng. Trong những lần chạm trán này, Hà Nội FC có 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Đáng chú ý, ở lần gần nhất, hai đội gặp nhau trên sân Hàng Đẫy vào tháng 4/2026, HLHT đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-3.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu lần này mang đến những kỳ vọng khác khi tương quan phong độ giữa hai đội đang có sự thay đổi đáng kể.

Sau 8 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Đội bóng núi Hồng duy trì phong độ khá ổn định và vừa có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Công an TP Hồ Chí Minh. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật củng cố vị trí trong nhóm đầu mà còn tạo cú hích tinh thần trước chuyến làm khách đầy thử thách.

Trong khi đó, Hà Nội FC đang trải qua một mùa giải có nhiều biến động hơn dự kiến. Với vị thế của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất V.League, vị trí thứ 7 cùng 12 điểm sau 8 vòng đấu chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Thành tích 4 chiến thắng và 4 thất bại cho thấy sự thiếu ổn định trong cách vận hành của đội bóng Thủ đô.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, Hà Nội FC vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hùng Dũng hay Iuval Sade... Đội bóng này có khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công đa dạng và duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Hà Nội FC đang có nhiều bất ổn và chật vật ở giữa bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Thực tế, Hà Nội FC từng có những thời điểm chơi rất thuyết phục, đủ sức áp đảo các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề khiến đội bóng này chưa thể duy trì vị thế ở nhóm đầu. Những thất bại trước HAGL, SLNA hay Đà Nẵng cho thấy Hà Nội FC vẫn gặp khó khi đối phương tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô cũng chưa thực sự mang lại sự yên tâm khi đã để lọt lưới 13 bàn sau 8 vòng đấu. Đây có thể là điểm mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tìm cách khai thác.

Ở chiều ngược lại, đội bóng núi Hồng đang có những điểm tựa đáng kể trên hàng công. Bộ đôi ngoại binh Luiz Antonio và Daniel Passira đã đóng góp tổng cộng 10 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Khả năng tạo đột biến, tận dụng cơ hội của hai cầu thủ này sẽ là chìa khóa để HLHT tìm kiếm bàn thắng trước hàng thủ đội chủ nhà.

Bài toán đặt ra với HLV Phan Như Thuật là lựa chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khó có thể chủ động chơi đôi công trong suốt 90 phút trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng kiểm soát bóng tốt như Hà Nội FC. Thay vào đó, đội bóng cần duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốc độ, khả năng tranh chấp và sự nhạy bén của các ngoại binh để chuyển trạng thái nhanh.

Với phong độ hiện tại, HLHT hoàn toàn có cơ sở để hướng tới chiến thắng trước Hà Nội FC.

Dẫu vậy, với phong độ hiện tại cùng những điểm yếu mà Hà Nội FC đang bộc lộ, HLHT hoàn toàn có cơ sở để hướng đến một thế trận chủ động hơn. Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ và phát huy hiệu quả sức mạnh tấn công, đội bóng núi Hồng có thể tạo ra khác biệt tại Hàng Đẫy.

Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Nhưng đây cũng là thời điểm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nhiều cơ sở để tự tin hướng đến một kết quả tích cực. Phải chăng, sau 6 lần chưa thể giành chiến thắng, đội bóng núi Hồng sẽ viết nên cột mốc mới bằng lần đầu đánh bại Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy?