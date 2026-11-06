Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước 3 'phép thử' bản lĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ cao khi có 5 trận bất bại liên tiếp.

Sau 6 vòng đấu tại V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, giành được 11 điểm, xếp thứ 4 với. Với màn thể hiện ấn tượng, đội bóng núi Hồng được xem là "ngựa ô" của giải đấu. Tuy nhiên, để duy trì vị trí trong nhóm đầu, thầy trò HLV Phan Như Thuật cần vượt qua loạt đối thủ có thực lực trong tháng này.

Thử thách đầu tiên là cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định ngày 6/11 khuôn khổ vòng 7. Đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng với 13 điểm và sở hữu hàng công mạnh nhất giải, ghi 14 bàn sau 6 vòng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, Thép Xanh Nam Định có bộ khung giàu chất lượng với Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Vĩ... cùng những ngoại binh như Caio Cesar, Romulo và Ezequiel Santos. Sức mạnh tấn công và chiều sâu đội hình khiến Nam Định trở thành đối thủ rất khó chịu.

HLHT sẽ tiếp Thép Xanh Nam Định trên sân nhà ở vòng 7 . Ảnh: VPF.

Thành tích đối đầu cũng là bất lợi với HLHT. Trong 12 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng núi Hồng thắng 3, hòa 2 và thua 7. Mùa giải trước, HLHT hòa 1-1 trên sân khách nhưng thua 0-2 khi tiếp Thép Xanh Nam Định tại sân nhà. Vì vậy, cuộc tái đấu lần này là cơ hội để thầy trò Phan Như Thuật cải thiện thành tích trước một ứng viên vô địch.

Ngày 22/11, HLHT tiếp tục chơi trên sân nhà, lần này là cuộc tiếp đón Công an TP Hồ Chí Minh, khuôn khổ vòng 8. Đội bóng này đang đứng thứ 6 với 10 điểm, chỉ kém HLHT 1 điểm. Dù chưa có hàng công bùng nổ như Thép Xanh Nam Định, Công an TP Hồ Chí Minh sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có những tuyển thủ như Nguyễn Tiến Linh, Võ Huy Toàn, Phạm Đức Huy và Đinh Thanh Bình. Tiến Linh là mũi nhọn đáng chú ý, trong khi các ngoại binh như Matheus Felipe, Makrillos và Raphael Schorr Utzig tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Công an TP Hồ Chí Minh là đối thủ đầy khó khăn với đội bóng núi Hồng. Ảnh VPF.

Sau 6 vòng, Công an TP Hồ Chí Minh mới để lọt lưới 4 bàn, cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi. Đây sẽ là bài toán không dễ cho hàng công HLHT, nhất là khi đội chủ nhà cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 4/2026, Công an TP Hồ Chí Minh thắng HLHT 1-0.

HLHT khép lại tháng 11 bằng chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC vào ngày 28/11 khuôn khổ vòng 9. Đội bóng Thủ đô hiện đứng thứ 9 với 9 điểm, nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ lực lượng giàu kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn.

Hà Nội FC sở hữu đội hình với nhiều cái tên chất lượng, vì vậy, chuyến làm khách đến Thủ đô chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn với đoàn quân của HLV Phan Như Thuật. Ảnh VPF.

Trong đội hình Hà Nội FC có những cái tên như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long. Khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm cùng kinh nghiệm chinh chiến ở V.League là những điểm mạnh của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự vượt trội của Hà Nội FC. Trong 14 lần gặp nhau, đội bóng thủ đô thắng 6, hòa 7 và chỉ thua 1 trận. Ở lần gần nhất tiếp HLHT tại Hàng Đẫy vào tháng 4/2026, Hà Nội FC thắng 3-0. Tuy nhiên, HLHT từng đánh bại đối thủ 2-1 trên sân nhà, cho thấy họ vẫn có thể tạo bất ngờ nếu chơi đúng sức.

Người hâm mộ kỳ vọng với phong độ ổn định, đội bóng núi Hồng sẽ thi đấu thật tốt trong tháng 11 để tiếp tục duy trì trong tốp đầu bảng xếp hạng.

Ba đối thủ với ba phong cách khác nhau sẽ là phép thử toàn diện cho HLHT. Đội bóng núi Hồng cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở hàng phòng ngự, nơi đã để thủng lưới trong 5 trận liên tiếp – đồng thời cải thiện hiệu quả dứt điểm. Nếu giành được những kết quả tích cực, thầy trò HLV Phan Như Thuật sẽ có thêm cơ sở để khẳng định vị thế và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu V.League.