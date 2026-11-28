Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9. Ảnh HLHT FC.

19h15 ngày 28/11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC, trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2026/2027. Lợi thế sân nhà giúp đội bóng Thủ đô chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu hiệp 1.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai lối đá phòng ngự phản công nhanh. Phút 19, tiền đạo Atshimene đệm bóng cận thành nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội đã xuất sắc cản phá.

Hà Nội FC (áo xanh) dồn lên tấn công ngay từ đầu hiệp 1. Ảnh HLHT FC.

Phút 38, tiền đạo Văn Tùng bật cao đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong gang tấc. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội chủ động dâng cao tấn công, tạo được những tình huống nguy hiểm. Phút 58, tiền đạo Atshimene tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 30 mét mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhận bàn thua, Hà Nội FC dồn lên tấn công và tạo được những tình huống nguy hiểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua ngược Hà Nội FC với tỷ số 1-2. Ảnh HLHT FC.

Phút 80, Hà Nội phải chơi thiếu người khi trung vệ Adriel Silva nhận thẻ đỏ rời sân. Phút 83, tiền vệ Hồ Thanh Minh ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. Đến phút 86, tiếp tục là Hồ Thanh Minh đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm rơi xuống vị trí thứ 6 với 14 điểm. Vòng 10, đội bóng núi Hồng sẽ có chuyến làm khách trên sân CLB Bắc Ninh. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 5/12.