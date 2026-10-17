Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An: Derby xứ Nghệ khó đoán

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ngay trên sân khách. Kết quả này giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật có 6 điểm sau 3 vòng đấu và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tích cực đối với đội bóng núi Hồng.

Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu giành điểm trước Sông Lam Nghệ An (SLNA). Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chú trọng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, đồng thời tận dụng các tình huống cố định và những pha bóng hay để tạo cơ hội. Daniel Passira và Charles Atshimene được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công.

SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đối đầu nhau tại vòng 4 V.League 2025/26 trên sân Vinh (Nghệ An). Ảnh: VPF

Ở phía đối diện, Sông Lam Nghệ An đang có khởi đầu ấn tượng hơn về điểm số. Đội bóng thành Vinh sở hữu 7 điểm sau 3 vòng, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và duy trì chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng. HLV Văn Sỹ Sơn đang giúp SLNA có được sự tự tin nhất định trong giai đoạn đầu mùa.

SLNA cũng sở hữu sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cầu thủ như Hồ Khắc Ngọc, Joseph Onoja, Bruno Paraíba hay các gương mặt trẻ Lê Nguyên Hoàng, Phan Bá Quyền có thể tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Xét về thành tích đối đầu, SLNA đang có ưu thế rõ rệt. Trong 11 lần gặp nhau tại V.League, đội bóng xứ Nghệ thắng 3, hòa 7 và chỉ thua 1 trận. Đặc biệt, SLNA đã bất bại 9 trận derby liên tiếp và giành chiến thắng trong cả 2 lần gần nhất làm khách trên sân Hà Tĩnh.

Về lực lượng, cả hai đội đều có đầy đủ nhân sự trước trận. Điều này càng khiến cuộc đối đầu trở nên khó lường khi hai HLV có trong tay những phương án tốt nhất.

Với tính chất đặc biệt của một trận derby cùng sự cân bằng về thực lực, cuộc đối đầu trên SVĐ Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và khó đoán định kết quả.

Đội hình dự kiến

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Viết Triều, Helerson, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hoàng Trung, Bùi Duy Thường, Nguyễn Trọng Hoàng, Luiz Antonio, Ngô Văn Lương, Daniel Passira, Charles Atshimene.

SLNA: Cao Văn Bình, Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Hoàng Văn Khánh, Phan Bá Quyền, Lê Văn Quý, Hồ Khắc Ngọc, Joseph Onoja, Phan Xuân Đại, Bruno Paraíba, Abdel Amine Trần.

Lịch thi đấu vòng 4 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Thành tích đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội