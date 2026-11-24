Chiều 24/11, dù là dịp nghỉ lễ Ngày Văn hoá Việt Nam nhưng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn ra sân tập luyện theo kế hoạch của ban huấn luyện. Toàn đội duy trì nền tảng thể lực, hoàn thiện các bài tập chuyên môn, sẵn sàng cho chuyến làm khách trước Hà Nội FC.

Các cầu thủ tích cực thực hiện những bài phối hợp, di chuyển và xử lý bóng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện. Việc duy trì tập luyện giúp cầu thủ giữ nhịp vận động, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu tiếp theo.

Sau 8 vòng đấu tại V.League 2026/27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Với 14 điểm, đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng - khá tích cực ở mùa giải năm nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu, khả năng tổ chức tấn công từ nhiều hướng và tinh thần thi đấu quyết tâm trước các đối thủ.

Bên cạnh việc duy trì hiệu quả trên hàng công, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng đến khả năng phòng ngự. Các cầu thủ được yêu cầu cải thiện khả năng bọc lót, giữ cự ly đội hình và hạn chế sai sót cá nhân nhằm giúp đội bóng vận hành chắc chắn hơn.

Tinh thần tích cực cùng sự gắn kết giữa các thành viên là điểm tựa để đội bóng núi Hồng hướng tới những trận đấu tiếp theo.

Không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái. Các cầu thủ thường xuyên trao đổi, động viên nhau trong từng bài tập. Ở vòng 9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô sở hữu lực lượng chất lượng, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng tốt. Đây được dự báo là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Phan Như Thuật.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Nguyễn Văn Hiệp (áo vàng) cho biết: "Toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn tinh thần. Dù phải đối đầu với một đối thủ mạnh và thi đấu trên sân khách, tất cả đặt quyết tâm chơi hết khả năng, hướng tới mục tiêu giành điểm".

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Ban huấn luyện đang tập trung rà soát các phương án chiến thuật, đặc biệt là cách tổ chức đội hình và chuyển trạng thái.

Trước đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt như Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần duy trì tính kỷ luật, hạn chế khoảng trống và tận dụng tốt những cơ hội phản công.

Hà Nội FC là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Đây sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn với chúng tôi. Toàn đội đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ sự tập trung và phát huy tinh thần đoàn kết để hướng tới kết quả tốt nhất. Đội bóng đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm ở trận đấu này để duy trì trong nhóm đầu bảng. Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh