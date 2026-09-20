Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia

CLB Xuân Thiện Phú Thọ khởi đầu khá tốt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

18h ngày 20/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027. Đội bóng núi Hồng bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi có chiến thắng đầu tiên tại V.League mùa này. Sự chênh lệch về hạng đấu và chất lượng đội hình giúp Hà Tĩnh được đánh giá nhỉnh hơn dù phải thi đấu trên sân khách.

Ngay ở phút thứ 6, tiền vệ Nguyễn Nam Trường của chủ nhà có cú dứt điểm sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Chủ nhà dù bị đánh giá yếu hơn nhưng lại là đội chơi chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Phía đội khách gần như không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm lên cầu môn đối phương.

Đội bóng núi Hồng gặp nhiều khó khăn trước sự thi đấu kỷ luật của đối thủ.

Phút 42, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha phản công nguy hiểm nhưng tiền vệ Huỳnh Tiến Đạt lại không thể thắng được thủ môn Chu Văn Tấn của đội chủ nhà. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có sự thay đổi khi chủ nhà tiếp tục duy trì thế chủ động. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự điều chỉnh nhân sự khi tung vào sân Duy Thường, Trung Nguyên, Quốc Dân, Ian Mai, Phi Sơn với mong muốn cải thiện khả năng tấn công.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua CLB Xuân Thiện Phú Thọ với tỷ số 2-3.

Thế nhưng, CLB Xuân Thiện Phú Thọ vẫn duy trì được sức ép tấn công và tạo ra liên tiếp các cơ hội nguy hiểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

90 phút chính thức của trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, cả hai đội phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua với tỷ số 2-3 qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.