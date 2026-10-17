Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất phân thắng bại trước Sông Lam Nghệ An

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) khởi đầu khá tốt trước Sông Lam Nghệ An.

18 giờ ngày 17/10, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An, khuôn khổ vòng 4 V.League 2026/2027. Cả hai đội đều đang có phong độ cao nên trận derby hấp dẫn ngay từ những phút đầu.

Phút 15, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản công, tiền đạo Ashimene tung cú sút xa nhưng không đánh bại được thủ môn đội khách. Phút 24, tiền đạo đội bóng núi Hồng là Daniel Pasira bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách 5 mét.

Sông Lam Nghệ An liên tiếp có được 2 bàn thắng để dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 ở phút 39.

Phút 35, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An từ cú sút xa đẹp mắt. Phút 39, tiền vệ Luiz Guiherme nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 44 nhờ công của hậu vệ Bùi Duy Thường.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, tiền đạo Daniel Passira dứt điểm chính xác gỡ hoà 2-2 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng này, cả hai đội đều có những sự điều chỉnh về mặt lực lượng. Những phút cuối trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An chủ động giảm nhịp độ trận đấu, không có thêm những tình huống nguy hiểm được hai bên tạo ra.

Daniel Passira ăn mừng bàn gỡ hoà 2-2 cho chủ nhà.

Chung cuộc, trận derby xứ Nghệ khép lại với tỷ số 2-2. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Vòng 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu trên sân nhà, đối thủ của đội bóng núi Hồng là Hải Phòng. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 24/10.