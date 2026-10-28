Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 5 vòng đấu, 3 siêu phẩm và những kỷ lục mới

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm xếp thứ 6 sau 5 vòng đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, ghi 8 bàn, thủng lưới 6 lần, đạt hiệu số +2. Cụ thể, đội bóng núi Hồng thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội ở trận ra quân, giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai ở vòng 2. Tiếp đó, thầy trò HLV Phan Như Thuật đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ở vòng 3, hòa Sông Lam Nghệ An 2-2 ở vòng 4 và vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở vòng 5.

Với 10 điểm có được, HLHT tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Đáng chú ý, xét trong 5 trận mở màn mùa giải mới kể từ khi lên chơi tại V.League, đội bóng núi Hồng đang thiết lập những cột mốc tốt nhất về điểm số, số trận thắng và số bàn thắng.

Sau 5 trận, đội bóng núi Hồng giành 3 chiến thắng, là số trận thắng nhiều nhất trong 5 trận mở màn mùa giải từ trước tới nay.

Xét về điểm số, 10 điểm hiện tại là thành tích cao nhất của HLHT trong 5 trận mở màn một mùa giải. Trước đó, thành tích tốt nhất là ở mùa giải 2024/2025, đội bóng giành 9 điểm trong cùng giai đoạn, ít hơn mùa này 1 điểm.

Xét về số trận thắng, HLHT đã có 3 chiến thắng trong 5 trận, nhiều hơn 1 trận so với mùa giải 2024/2025. Đây là số trận thắng nhiều nhất của HLHT trong 5 trận mở màn kể từ khi góp mặt tại V.League.

Xét về số bàn thắng, 8 pha lập công trong 5 trận đầu mùa cũng là thành tích tốt nhất của HLHT, vượt mức 6 bàn ở mùa giải 2024/2025. Những con số trên phản ánh sự cải thiện của HLHT, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công. Mùa giải trước, đội bóng núi Hồng chỉ ghi 15 bàn sau 26 trận tại V.League. Trong khi đó, ở mùa giải năm nay, các học trò của HLV Phan Như Thuật đã có 8 pha lập công chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên.

Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Thể Công - Viettel. Ảnh: HLHT FC.

Bên cạnh đó, HLHT còn khiến người hâm mộ trầm trồ với 3 siêu phẩm đẳng cấp quốc tế. Đầu tiên là bàn thắng của Luiz Antonio vào lưới Thể Công – Viettel. Nhận bóng từ giữa sân, tiền vệ người Brazil đẩy bóng thêm vài nhịp rồi bất ngờ tung cú sút chân phải từ khoảng cách gần 40m. Bóng đi với lực rất mạnh, găm thẳng vào nóc lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Việt. Pha lập công này giúp Luiz Antonio giành giải bàn thắng đẹp nhất vòng 3.

Cũng trong trận đấu này, Daniel Passira tiếp tục tạo nên một siêu phẩm khác. Sau pha bật tường với đồng đội ở trung lộ, tiền đạo người Brazil tung cú sút chân phải từ khoảng cách gần 30m. Bóng cuộn về góc cao phía xa, vượt khỏi tầm với của Văn Việt, đưa HLHT vượt lên dẫn 2-1.

Ngô Văn Lương ghi siêu phẩm vào lưới Hải Phòng ở vòng 5.

Đến cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 5, Ngô Văn Lương ghi dấu ấn với cú sút trái phá từ khoảng cách hơn 20m. Sau khi nhận bóng và xử lý trước hàng thủ đối phương, tiền vệ của HLHT tung cú dứt điểm đầy uy lực, không cho thủ môn Hải Phòng cơ hội cản phá. 3 siêu phẩm không chỉ tạo điểm nhấn cho hành trình của HLHT mà còn cho thấy khả năng tạo đột biến từ những cú sút xa.

Trải qua nhiều xáo trộn về lực lượng trước mùa giải mới, HLHT vẫn giành 10 điểm sau 5 vòng đấu, đồng thời tạo dấu ấn với 3 siêu phẩm. Những kết quả này là sự khích lệ lớn với thầy trò HLV Phan Như Thuật, nhưng đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự.

Hàng thủ đội bóng núi Hồng cần phải cải thiện khi để thủng lưới 6 bàn sau 5 trận.

HLHT đã để thủng lưới 6 bàn sau 5 vòng, gấp đôi so với cùng kỳ mùa giải 2024/2025. Đây là vấn đề đội bóng núi Hồng cần sớm khắc phục để bảo vệ lợi thế tốt hơn và duy trì sự ổn định trong chặng đường tiếp theo.

Vòng 6, HLHT sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Đông Á Thanh Hóa, trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 30/10.