Hồng Lệ, Anh Khôi vô địch marathon VPIM 2026

Mùa giải thứ 7 của VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 diễn ra sáng nay (18/10) với điểm xuất phát tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ở cuộc đua của nam tại cự ly Full Marathon (42,195km), chân chạy Huỳnh Anh Khôi thể hiện phong độ ấn tượng để cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 31 phút 48 giây. Tại nội dung thi đấu của nữ, chân chạy tên tuổi Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi cán đích với thành tích 2 giờ 47 phút 51 giây.

Hồng Lệ về nhất ở cự ly full marathon của nữ.

Cuộc đua ở cự ly Half Marathon (21,0975km) chứng kiến sự vượt trội của các vận động viên chuyên nghiệp. Ở nội dung 21km nam, VĐV Nguyễn Trung Cường xuất sắc giành ngôi vô địch sau 1 giờ 09 phút 57 giây. Trong khi đó, Bùi Thị Thu Hà cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 25 phút 32 giây để giành ngôi quán quân nội dung nữ.

Các runner chạy qua nhiều địa điểm mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Đặc biệt, ở cự ly 5km nữ, vận động viên Khuất Phương Anh đã cống hiến cho khán giả màn bứt phá ấn tượng khi cán đích đầu tiên với mốc thời gian 18 phút 52 giây. Phương Anh chia sẻ đây là thành tích tốt nhất của cô kể từ khi trở lại đường chạy sau khi sinh em bé.

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/10/2026, VPBank Hanoi International Marathon 2026 quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu cũng ghi nhận kỷ lục với sự tham gia của hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên toàn quốc - số lượng đông nhất từ trước đến nay.

Huỳnh Anh Khôi là nhà vô địch cự ly full marathon của nam.

Đánh dấu mùa giải thứ 7 tổ chức liên tiếp và là giải chạy thứ 20 trong hành trình phát triển phong trào thể thao cộng đồng của VPBank, VPIM 2026 mang đến diện mạo mới mẻ qua concept “Hanoi Vibes - The City Moves”. Hệ thống nhận diện lấy cảm hứng từ đồ họa điểm ảnh pixel art kết hợp phong cách công nghệ hiện đại và bảng màu neon giàu năng lượng, tôn vinh một Hà Nội vừa giữ gìn bản sắc cổ kính vừa chuyển động phát triển không ngừng.

VPIM cũng là đường chạy để các runner khoe cá tính qua những tạo hình độc đáo.

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly (42km - 21km - 10km - 5km). Cung đường mùa giải năm nay tiếp tục tái hiện những lát cắt văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Đột phá ở hành trình Full Marathon 42km, các runner được trải nghiệm không gian Thủ đô trọn vẹn khi đi qua 3 hồ nước đặc trưng (Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang), 3 cây cầu biểu tượng (Long Biên, Nhật Tân, Đông Trù) cùng chuỗi danh thắng lịch sử vô giá như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long. Mỗi bước chạy vì thế không chỉ hướng về vạch đích mà còn hòa cùng nhịp đập lịch sử và sức sống đương đại của Hà Nội.