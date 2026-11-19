Ảnh: Cartier

Ngày 13/11, Richemont, tập đoàn xa xỉ Thụy Sĩ sở hữu các thương hiệu Cartier và Van Cleef & Arpels, công bố doanh số nửa đầu năm tài chính đạt 12,3 tỷ euro (13,6 tỷ USD), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước theo tỷ giá không đổi, trong sáu tháng kết thúc ngày 30/9.

Lợi nhuận hoạt động tăng 33% (38% theo tỷ giá không đổi), lên 3,1 tỷ euro (3,5 tỷ USD), trong đó có 229 triệu euro (253 triệu USD) lợi nhuận một lần liên quan đến thuế quan. Theo bản ghi cuộc họp công bố kết quả do Investing.com đăng tải, Giám đốc tài chính Burkhart Grund cho biết ông không kỳ vọng có thêm khoản hoàn thuế nào trong nửa cuối năm.

Richemont báo cáo gộp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao thành một con số duy nhất, và xét trên cơ sở đó, nửa đầu năm của tập đoàn khá ổn với doanh số tăng 7%. Tuy nhiên, bức tranh chi tiết kém khả quan hơn. Giám đốc điều hành Nicolas Bos cho biết trong cuộc họp rằng doanh số tại đại lục giảm 3%, được bù đắp bởi mức tăng trưởng hai chữ số “rất cao” tại Hồng Kông và Ma Cao.

Hồng Kông và Ma Cao đang gánh vác hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Richemont. Ảnh: Bloomberg

Đà tăng trưởng cũng đang yếu đi. Hồi tháng 7, Richemont cho biết doanh số gộp của ba thị trường này tăng hai chữ số trong quý 1/2026. Sang quý 2, tập đoàn chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn và cho biết thị trường đại lục vẫn yếu. Điều này diễn ra trên nền so sánh cao hơn, vì cùng các thị trường này đã tăng 7% trong quý 2 năm trước.

Hiện nay, Hồng Kông và Ma Cao đang gánh vác hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Richemont. Tập đoàn không công bố số liệu riêng của từng thị trường, nên không thể xác định bao nhiêu phần tăng trưởng đến từ du khách đại lục và bao nhiêu từ khách hàng địa phương.

Ở những nơi khác trong khu vực, Hàn Quốc và Đài Loan ghi nhận mức tăng hai chữ số, điều này giúp giải thích vì sao khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn tăng 16% dù đại lục thu hẹp. Theo ông Bos, Nhật Bản, thị trường được Richemont báo cáo thành khu vực riêng, tăng trưởng chủ yếu nhờ tệp khách hàng trong nước lâu năm của tập đoàn chứ không phải du khách.

DOANH SỐ TRANG SỨC VƯỢT ĐỒNG HỒ VÀ THỜI TRANG

Nhóm sản phẩm cũng tạo ra khác biệt. Tại châu Á - Thái Bình Dương, doanh số của các nhà kim hoàn thuộc tập đoàn tăng hai chữ số, trong khi doanh số đồng hồ nhìn chung ổn định vì nhu cầu yếu tại Trung Quốc bù trừ mức tăng ở các nơi khác trong khu vực.

Trung Quốc cũng kéo giảm mảng thời trang: tại LVMH, doanh số thời trang và đồ da giảm 5% theo kỳ hữu cơ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, khi nhu cầu giảm ở Trung Quốc triệt tiêu sức mạnh tại Mỹ.

Doanh số của các nhà kim hoàn thuộc tập đoàn tăng hai chữ số, trong khi doanh số đồng hồ nhìn chung ổn định. Ảnh: Richemont

Các động thái về hệ thống cửa hàng của Richemont cũng đi theo hướng này. Hai nhà kim hoàn của tập đoàn mở rộng tại đại lục trong nửa đầu năm, với Buccellati khai trương tại Quảng Châu và Vhernier mở các cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc.

Ở mảng thời trang, tập đoàn đóng một số cửa hàng Dunhill tại Trung Quốc và dời các cửa hàng Delvaux ở Hồng Kông và Thượng Hải. Khi được hỏi về việc đóng cửa hàng tại Trung Quốc đại lục, Chủ tịch Johann Rupert cho biết đóng một cửa hàng không đồng nghĩa với việc rút khỏi một quốc gia.

Không điều nào trong số này là một dự báo, và ban lãnh đạo cũng không đưa ra dự báo nào. Khi được hỏi liệu đà chậm lại của Trung Quốc mang tính chu kỳ hay cơ cấu, ông Rupert nói: “Thị trường Trung Quốc sẽ trở lại. Nhưng ở thời điểm nào thì chúng tôi không thể xác định rõ”. Ông Grund bổ sung rằng giá vàng trong nửa đầu năm cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước, và mức giảm gần đây từ đỉnh vẫn chưa phản ánh vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Phép thử tiếp theo sẽ đến cùng báo cáo kinh doanh quý kết thúc ngày 31/12 của Richemont, bao gồm Tuần lễ vàng và mùa quà tặng cuối năm. Câu hỏi đặt ra là liệu Hồng Kông và Ma Cao có thể tiếp tục bù đắp cho thị trường đại lục hay không, nơi mà với riêng Richemont vẫn đang cho thấy các tín hiệu thu hẹp.