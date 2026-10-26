Hong Kong (Trung Quốc) đẩy mạnh kết nối công nghệ tài chính toàn cầu

Một góc khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN

Đây là lần thứ 11 Hong Kong tổ chức sự kiện này và hoạt động năm nay sẽ tập trung vào chủ đề “tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ và mở rộng toàn cầu”.

Phát biểu tại buổi lễ công bố sự kiện, Cục trưởng Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hong Kong Hứa Chính Vũ (Christopher Hui) nhấn mạnh, Hong Kong không chỉ là một trong những trung tâm tài chính quốc tế lớn của thế giới mà còn khẳng định và chứng minh được vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Hong Kong hiện đã trở thành nơi đặt trụ sở của hơn 1.400 công ty công nghệ tài chính, bao gồm 8 ngân hàng số, 4 công ty bảo hiểm ảo và 12 nền tảng giao dịch tài sản ảo…, qua đó tạo ra một hệ sinh thái kết nối, hợp tác và phát triển mạnh mẽ.

Giới thiệu thêm về sự kiện, Cục trưởng Cục đầu tư Hong Kong Lưu Khải Tuyền (Alpha Lau) cho biết, Tuần lễ công nghệ tài chính 2026 Hong Kong sẽ tập trung vào việc thúc đẩy chuyển đổi, biến các mối liên kết thành những hoạt động kinh doanh trên thực tiễn, trong đó tài chính, trí tuệ nhân tạo, vốn, công nghệ và ứng dụng thực tiễn sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp khu vực và thế giới.

Theo bà Lưu Khải Tuyền, có khoảng 30 đoàn đại biểu đến từ Trung Quốc đại lục, châu Âu, Bắc Mỹ, ASEAN, Trung Á, Hội đồng hợp tác Vùng vịnh (GCC) và một số thị trường mới nổi khác sẽ cùng tham gia sự kiện năm nay của Hong Kong.

Tuần lễ công nghệ tài chính 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2-6/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hong Kong, dự kiến thu hút khoảng 45.000 người đến từ hơn 120 nền kinh tế, 800 tổ chức và công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới.