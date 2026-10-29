Hồng Kông (Trung Quốc) cam kết cải cách quản lý sau thảm họa cháy chung cư

Theo Reuters, lời xin lỗi được ông Lý Gia Siêu đưa ra tại cuộc họp báo công bố báo cáo điều tra thảm họa ở khu chung cư Wang Fuk Court, quận Đại Bộ, phía Bắc Hồng Kông. Cùng ngày, Bộ trưởng Nhà ở Winnie Ho từ chức, trở thành quan chức đầu tiên trong chính quyền Hồng Kông rời nhiệm sở liên quan đến vụ cháy.

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu cùng các quan chức khác cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo công bố kết quả điều tra thảm họa cháy chung cư hồi tháng 11-2025. Ảnh: Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc)

Báo cáo của ủy ban điều tra độc lập do thẩm phán đứng đầu chỉ ra những thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát các dự án sửa chữa, cải tạo nhà ở. Theo ông Lý Gia Siêu, bốn cơ quan thuộc chính quyền có một phần trách nhiệm trong thảm họa. Việc bà Winnie Ho từ chức được xem là động thái nhận trách nhiệm chính trị, không đồng nghĩa với kết luận về sai phạm cá nhân.

Cuộc điều tra cũng làm rõ những bất cập liên quan đến vật liệu dễ cháy được sử dụng trong quá trình cải tạo, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và hoạt động giám sát thi công. Những thiếu sót trong việc tuân thủ, kiểm tra và thực thi quy định an toàn đã góp phần làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của thảm họa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 26-11-2025, khi khu chung cư Wang Fuk Court đang được cải tạo. Ngọn lửa lan qua 7 tòa nhà cao 31 tầng, khiến 168 người thiệt mạng và hàng nghìn cư dân mất nơi ở do các căn hộ không còn đủ điều kiện sinh sống. Đây là vụ cháy gây chết người nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông kể từ năm 1948.

Lực lượng cứu hỏa phun nước khống chế đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hồng Kông (Trung Quốc), ngày 26-11-2025. Ảnh: Reuters Connect

Trước khi hoàn tất báo cáo, ủy ban điều tra độc lập đã tổ chức 30 ngày điều trần, lấy lời khai của 80 nhân chứng và xem xét nhiều tài liệu liên quan nhằm xác định nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các bên cũng như những biện pháp ngăn ngừa sự cố tương tự.

Sau khi tiếp nhận kết quả điều tra, chính quyền Hồng Kông dự kiến tiếp tục xem xét trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan liên quan, công bố các biện pháp kỷ luật và triển khai kế hoạch cải cách. Trọng tâm là siết chặt giám sát các dự án sửa chữa, cải tạo công trình, nâng cao việc tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy và khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý xây dựng.