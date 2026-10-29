Hong Kong tăng trưởng xuất khẩu cao nhất 40 năm

Kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong vừa lập kỷ lục tăng trưởng sau hơn 40 năm. Ảnh: SCMP/Nora Tam.

Theo SCMP, kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) vừa lập kỷ lục tăng trưởng trong tháng 9 sau hơn 40 năm. Động lực chính cho đà tăng trưởng này đến từ các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Thống kê và Điều tra dân số công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu của đặc khu này trong tháng 9 đã chạm mốc 762,6 tỷ HKD (tương đương 97,8 tỷ USD), tiếp nối đà tăng trưởng 53% của tháng 8.

Đại diện lãnh đạo đặc khu cho biết xuất khẩu tháng 9 đã đánh dấu chuỗi 20 tháng liên tiếp tăng trưởng ở mức hai con số, và lập kỷ lục tăng trưởng theo năm trong hơn 40 năm qua.

Xét theo khu vực, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong sang châu Á trong tháng 9 đã tăng gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái, với sự khởi sắc ở các thị trường chủ chốt. Trong đó, nổi bật là các mức tăng trưởng lớn tại Malaysia (+132%) và Thái Lan (+118%).

Về kim ngạch nhập khẩu, Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu danh sách các đối tác có mức tăng trưởng mạnh nhất với Hong Kong trong tháng 9 với giá trị tăng vọt 231% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Việt Nam với mức tăng 119% và Malaysia với 74%.

Trong tháng 9, kim ngạch nhập khẩu của đặc khu hành chính này cũng đã tăng 58%, đạt 808,9 tỷ HKD (103,1 tỷ USD), qua đó ghi nhận mức thâm hụt thương mại ở 46,3 tỷ HKD (5,9 tỷ USD), tương đương gần 6% giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2026, thương mại Hong Kong duy trì đà tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu cùng tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến mức thâm hụt thương mại đạt mức 417,7 tỷ HKD (53,2 tỷ USD).

Về cơ cấu các mặt hàng, sự cạnh tranh toàn cầu đối với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) chính là đòn bẩy thúc đẩy đà tăng trưởng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu máy móc và phụ tùng điện đã tăng 66%, đạt 390,8 tỷ HKD (49,8 tỷ USD).

Bên cạnh đó, danh mục máy văn phòng và máy xử lý dữ liệu tự động ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 184%, chạm mốc 135,4 tỷ HKD (17,3 tỷ USD).

Lý giải về các số liệu này, ông Lee Shu-kam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế và Chính sách Công tại Đại học Hong Kong Shue Yan, cho rằng đà tăng trưởng này bắt nguồn từ chiến lược tập trung phát triển các sản phẩm AI đã được triển khai từ sớm, trong bối cảnh thị trường chịu tác động bởi các chính sách thuế quan từ Mỹ.

“Trước khi các chính sách trở nên rõ ràng, thị trường có xu hướng đổ xô đi mua sắm và tích trữ, các sản phẩm AI”, ông nhận định và cho biết với làn sóng tích trữ hiện tại, Hong Kong đang có vai trò là một trung gian thương mại lớn, nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa rồi xuất khẩu.

Ông Lee dự báo đà tăng trưởng xuất khẩu này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi chính sách thuế quan được công bố vào cuối năm 2027, và tốc độ tăng trưởng trong các tháng tiếp theo có thể chững lại so với tháng 9.

Sự bứt phá của kim ngạch xuất khẩu đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hong Kong trong năm nay, với tăng trưởng quý II ở mức 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ những tín hiệu khởi sắc, vào tháng 8 vừa qua, chính quyền đặc khu này đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm lên mức 3,5-4,5%, cao hơn dự báo trước đó là 2,5-3,5%.