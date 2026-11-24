Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1, Hong Kong bước vào mùa lễ hội sôi động nhất trong năm. Những tòa nhà chọc trời, quảng trường và con phố quen thuộc được trang hoàng bằng hàng nghìn ánh đèn, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại, vừa mang nét lãng mạn của mùa Giáng sinh.

Năm nay, lễ hội mùa đông Hong Kong WinterFest diễn ra từ ngày 18/11/2026 đến 5/1/2027, với nhiều hoạt động tập trung tại Central, Tsim Sha Tsui và Causeway Bay.

Nếu có kế hoạch ghé thăm Hong Kong dịp cuối năm, du khách có thể dành thời gian trải nghiệm những hoạt động thú vị dưới đây.

Dạo chợ Giáng sinh, ngắm cây thông khổng lồ giữa lòng thành phố

Vào mùa đông, khu Central, trung tâm tài chính sầm uất của Hong Kong, trở nên khác lạ khi những tòa nhà cao tầng được tô điểm bằng ánh đèn và các tiểu cảnh Giáng sinh.

Một trong những địa điểm đáng ghé thăm là quảng trường Statue Square Garden, nơi được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển.

Giữa quảng trường xuất hiện mô hình nhà ga xe lửa hơi nước dài 12m, gợi nhớ khung cảnh mùa đông trong những bộ phim Giáng sinh. Ngay bên cạnh là cây thông Noel cao 22m, nổi bật giữa những tòa nhà hiện đại.

Khi màn đêm buông xuống, không gian càng trở nên lung linh. Từ 19h, các tòa nhà xung quanh quảng trường được thắp sáng bằng những màn trình chiếu tương tác, kết hợp màu sắc và hình ảnh theo chủ đề lễ hội.

Sau khi chụp ảnh bên cây thông khổng lồ, du khách có thể thong thả dạo bước trên đường Chater, nơi những gian hàng Giáng sinh mang phong cách châu Âu được dựng lên; mua sắm quà lưu niệm; thưởng thức các món ăn và thức uống mùa lễ hội hay tự tay viết những tấm bưu thiếp Giáng sinh gửi về cho gia đình, bạn bè...

Ngắm cực quang huyền ảo bên Cảng Victoria

Nếu Central hấp dẫn bởi không khí Giáng sinh cổ điển, khu Tsim Sha Tsui lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác với những màn trình diễn ánh sáng bên Cảng Victoria.

Điểm nhấn đặc biệt trong mùa đông năm nay được tổ chức tại đây là chương trình trình chiếu ánh sáng "Northern Lights", tái hiện hình ảnh cực quang ngay giữa lòng Hong Kong.

Những dải sáng nhiều màu sắc xuất hiện trên mặt tiền Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong và Bảo tàng Không gian Hong Kong, tạo hiệu ứng tựa bầu trời phương Bắc. Hơn 7.000 quả cầu ánh sáng được bố trí tại khu vực ven cảng góp phần tạo nên khung cảnh lung linh.

Không gian đường phố Hong Kong mùa lễ hội cuối năm sẽ được trang hoàng rực rỡ với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Cách đó không xa, khu vực Tháp Đồng hồ Tsim Sha Tsui cũng trở nên sôi động với các màn trình diễn kết hợp ánh sáng và âm nhạc.

Những giai điệu pop-dance, jazz swing vang lên giữa không gian lễ hội, tạo nên một Hong Kong trẻ trung, náo nhiệt nhưng không kém phần lãng mạn.

Lạc vào làng yêu tinh, khám phá những góc phố thú vị

Với những gia đình có trẻ nhỏ, Causeway Bay là điểm dừng chân đáng cân nhắc trong hành trình khám phá Hong Kong mùa đông.

Khu vực Lee Gardens được trang hoàng thành "Elf Village" (làng yêu tinh), lấy cảm hứng từ thế giới của ông già Noel và những người bạn nhỏ trong các câu chuyện Giáng sinh.

Tại đây, hình ảnh 6 chú yêu tinh xuất hiện giữa không gian đầy màu sắc, đưa du khách bước vào một thế giới cổ tích giữa lòng đô thị.

Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Trên các con đường Lan Fong và Pak Sha, những câu chuyện Giáng sinh được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu mapping, khiến các bức tường và mặt tiền công trình như trở nên sống động.

Ngoài các tiểu cảnh lễ hội, Causeway Bay còn hấp dẫn bởi những cửa hàng nhỏ nằm trên tầng cao của các tòa nhà, một nét đặc trưng trong văn hóa mua sắm Hong Kong.

Du khách có thể dành thời gian khám phá những cửa hàng thời trang, đồ thủ công, quán cà phê hoặc tham gia các tour đi bộ tìm hiểu đời sống địa phương; khám phá không gian giải trí ngoài trời dài 40m mang tên "Elves' Night Out" tại đại lộ Hysan khi trời tối; hòa mình vào không khí lễ hội...

Thưởng thức ẩm thực đêm, khám phá Hong Kong sau 21h

Bên cạnh những khu phố rực rỡ ánh đèn, ẩm thực cũng là lý do khiến nhiều du khách yêu thích Hong Kong vào mùa đông.

Thành phố này nổi tiếng với văn hóa ăn uống đa dạng, từ những quán ăn bình dân ven đường đến các nhà hàng cao cấp. Đặc biệt, nhịp sống ẩm thực không dừng lại khi màn đêm buông xuống.

Sau một ngày tham quan, du khách có thể tìm đến các quán ăn kiểu dai pai dong truyền thống, thưởng thức mì, cơm rang, các món xào nóng hổi hoặc những nồi lẩu nghi ngút khói.

Trong tiết trời se lạnh, cảm giác ngồi bên bàn ăn nhỏ, thưởng thức món nóng và quan sát dòng người qua lại trên phố cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Hong Kong có nhiều khu vực ăn uống hoạt động đến khuya. Riêng cẩm nang ẩm thực đêm được giới thiệu trong mùa lễ hội năm nay đã tập hợp hơn 100 nhà hàng, quán ăn phục vụ thực khách sau 21h.

Với những du khách muốn trải nghiệm ẩm thực cao cấp, thành phố còn có nhiều nhà hàng nổi tiếng như Tang Court, Arbor, Tosca di Angelo hay Andō, nơi thực khách có thể thưởng thức các thực đơn kết hợp món ăn và rượu vang.

Sau bữa tối, du khách có thể ghé Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường), khu phố giải trí về đêm nổi tiếng của Hong Kong.

Những quán bar, nhà hàng và không gian âm nhạc tại đây mang đến bầu không khí sôi động, đặc biệt vào dịp cuối năm. Du khách cũng có thể tham gia các buổi trải nghiệm pha chế cocktail hoặc thưởng thức những đêm nhạc DJ theo chủ đề.

Không chỉ có các hoạt động vui chơi, mùa đông còn là dịp thích hợp để khám phá Hong Kong theo cách chậm rãi hơn: tản bộ giữa những con phố lên đèn, ngắm cảnh đêm bên bến cảng, thưởng thức một bữa ăn nóng hay chọn món quà nhỏ mang về cho người thân.

Sự giao thoa giữa nét hiện đại của đô thị châu Á và không khí Giáng sinh phương Tây tạo nên sức hấp dẫn riêng, khiến Hong Kong trở thành một lựa chọn thú vị cho kỳ nghỉ cuối năm.