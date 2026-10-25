Hong Kong: Khi quái vật và huyền thoại châu Á bước vào bảo tàng

Ngày 17/10, bảo tàng M+ tại Hong Kong khai mạc triển lãm “Myths and Monsters: The Art of Fantasy in Asia” - Thần thoại và quái vật: Nghệ thuật kỳ ảo ở châu Á.

Sự kiện giới thiệu hơn 400 tác phẩm, tái hiện hành trình phát triển của trí tưởng tượng trong nghệ thuật châu Á từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 21.

Khách tham quan tại lối vào triển lãm "Myths and Monsters: The Art of Fantasy in Asia", nổi bật với bức tường tranh cổ động mang hình ảnh quái thú Godzilla và các nhân vật huyền thoại Châu Á tại Bảo tàng M+. Ảnh: Thestandard.

Triển lãm diễn ra tại khu trưng bày West Gallery của bảo tàng M+, kéo dài đến ngày 4/4/2027. Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như tranh in, nghệ thuật thị giác, kiến trúc, thời trang, trò chơi điện tử và phim ảnh, cho thấy những câu chuyện kỳ ảo không chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà còn liên tục được sáng tạo lại qua nhiều thế hệ.

Tác phẩm điêu khắc mô phỏng nhân vật quái thú thần thoại được trưng bày tinh tế trong khu vực triển lãm "Myths and Monsters" tại Bảo tàng M+. Ảnh: Thestandard.

Không gian trưng bày mở đầu bằng những hình tượng siêu nhiên trong văn hóa truyền thống, từ tranh khắc gỗ ukiyo-e của Nhật Bản, rối bóng Trung Quốc đến tranh cuộn Phật giáo Tây Tạng.

Những hình ảnh về thần linh, ma quỷ và sinh vật huyền bí từng xuất hiện trong tín ngưỡng, truyện kể dân gian, phản ánh mong muốn được bảo vệ, sống bình an và tìm lời giải thích cho những điều con người chưa thể lý giải.

Tranh minh họa phong cách manga/comic thể hiện các nhân vật huyền bí và thế giới viễn tưởng trong triển lãm "Myths and Monsters: The Art of Fantasy in Asia" tại Bảo tàng M+. Ảnh: Thestandard.

Bước sang thế kỷ 20, triển lãm tiếp tục khám phá ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực đối với nghệ thuật châu Á. Nhiều nghệ sĩ đã sử dụng hình ảnh kỳ dị, những khung cảnh giống giấc mơ và cách kết hợp phi lý để thể hiện trải nghiệm cá nhân, sự bất ổn xã hội và những biến động lịch sử.

Các tác phẩm của nghệ sĩ châu Âu như Salvador Dalí, René Magritte được đặt cạnh sáng tác của nghệ sĩ châu Á, giúp người xem nhận ra những điểm gặp gỡ cũng như khác biệt giữa các nền văn hóa.

Khách tham quan đang trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật kỳ ảo và đa phương tiện tại triển lãm Myths and Monsters ở bảo tàng M+. Ảnh: Thestandard.

Một điểm nhấn khác là sự phát triển của manga, anime và điện ảnh giả tưởng sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những nhân vật như Godzilla, Astro Boy và Ultraman đã vượt khỏi phạm vi giải trí, trở thành biểu tượng quen thuộc của văn hóa đại chúng. Đằng sau hình ảnh quái vật khổng lồ hay người hùng có sức mạnh phi thường còn là những câu chuyện về mất mát, biến động xã hội và hy vọng vào tương lai.

Ảnh: Thestandard.

Ở phần cuối, triển lãm giới thiệu cách các nghệ sĩ đương đại kết hợp thần thoại với công nghệ số, trò chơi điện tử và hình ảnh ảo. Những thế giới tưởng tượng được sử dụng để đặt câu hỏi về bản sắc cá nhân, mối quan hệ giữa con người và công nghệ, cũng như những lo âu của xã hội hiện đại.

Ảnh: Thestandard.

Đáng chú ý, triển lãm có bức tranh tường “Fear Catcher” (2026) của nghệ sĩ Hong Kong Oscar Chan Yik Long, lấy cảm hứng từ Chung Quỳ, nhân vật thần thoại Trung Quốc gắn với hình tượng trấn áp ma quỷ. Khách tham quan còn có thể trải nghiệm trò chơi tương tác kỹ thuật số, tự sáng tạo những sinh vật kỳ ảo của riêng mình.

Khu vực cửa hàng quà lưu niệm (M+ Shop) bày bán các ấn phẩm, sản phẩm nghệ thuật và vật phẩm độc bản tại Bảo tàng M+. Ảnh: Thestandard.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản truyền thống và nghệ thuật đương đại, triển lãm cho thấy thế giới thần thoại không chỉ thuộc về quá khứ. Những câu chuyện về quái vật và các thế lực siêu nhiên vẫn tiếp tục biến đổi, giúp con người nhìn nhận thực tại theo những cách mới mẻ.