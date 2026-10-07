Hồng Kông dẫn đầu bảng xếp hạng tự do kinh tế, Thụy Sĩ vượt Singapore

Theo báo cáo Tự do Kinh tế Thế giới do Viện Fraser công bố, Hồng Kông đứng đầu trong số 165 khu vực pháp lý.

Hồng Kông đạt 8,53 điểm, giảm 0,02 điểm so với năm trước. Đây là khu vực pháp lý duy nhất trong nhóm 15 nền kinh tế dẫn đầu ghi nhận điểm số giảm. Viện Fraser cho biết dù mức độ tự do kinh tế của Hồng Kông đã giảm đáng kể kể từ năm 2018, thành phố vẫn giữ vị trí số một thế giới trong bảng xếp hạng năm nay,

Vùng lãnh thổ này tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng tự do kinh tế toàn cầu, dù điểm số giảm nhẹ so với năm trước. Ảnh: SCMP.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đạt 8,45 điểm, tăng từ 8,38 điểm, qua đó vượt Singapore với 8,43 điểm. New Zealand đứng thứ tư với 8,38 điểm và Mỹ thứ năm với 8,21 điểm. Trong số các nền kinh tế lớn khác, Anh đứng thứ 13, Nhật Bản thứ 17, Ấn Độ thứ 86 và Trung Quốc đại lục đứng ở vị trí 108.

Báo cáo đánh giá tự do kinh tế dựa trên các yếu tố như quy mô chính phủ, hệ thống pháp luật, quyền sở hữu tài sản, tiền tệ, tự do thương mại quốc tế và quy định quản lý.

Matthew Mitchell, chuyên gia cấp cao tại Viện Fraser, cho biết tự do kinh tế toàn cầu suy giảm trong đại dịch Covid-19 khi các chính phủ tăng cường quy định, dựng thêm rào cản thương mại, mở rộng thêm chi tiêu và thuế. Dù nhiều chính sách đã được đảo ngược, mức độ tự do kinh tế trung bình vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.

Chính quyền Hồng Kông cho rằng kết quả trên tiếp tục khẳng định thế mạnh của thành phố với tư cách là một nền kinh tế thị trường tự do. Hồng Kông duy trì vị thế cảng tự do, chính sách thuế suất bằng 0 cùng hệ thống thuế đơn giản và thấp.

Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, nhận định Hồng Kông có lợi thế nhờ dòng vốn và nhân tài được lưu chuyển tự do cùng chế độ thuế thấp.

Tuy nhiên, ông cho rằng điểm số của thành phố có thể chịu sức ép từ việc chính quyền gia tăng đầu tư, chẳng hạn như tăng cường phát hành trái phiếu. Điểm số ở tiêu chí “tiền tệ lành mạnh” cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách lãi suất của Mỹ, do đồng đô la Hồng Kông được neo với đồng USD.

Ở tiêu chí hệ thống pháp luật, ông Ng lưu ý kết quả dựa một phần vào khảo sát nên nhận thức của người tham gia có thể ảnh hưởng đến điểm số.

Chuyên gia kinh tế đã nghỉ hưu Thomas Yuen Wai-kee cho rằng luật an ninh quốc gia và các diễn biến chính trị có thể tác động đến cách giới đầu tư nước ngoài nhìn nhận hệ thống pháp luật của Hồng Kông.

Theo ông, chính quyền cần tiếp tục giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ môi trường kinh doanh của thành phố. Trong khi đó, việc tăng cường can thiệp vào thị trường chưa phải là vấn đề lớn, bởi chính sách tiền tệ và tài khóa của Hồng Kông vẫn dựa trên những nền tảng tương đối ổn định.