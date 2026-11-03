Hồng Kim Bảo và Lý Tiểu Long: Từ đối thủ thành đồng nghiệp

Hồng Kim Bảo bước vào điện ảnh từ khi còn nhỏ, được đào tạo bài bản về kinh kịch, nhào lộn và võ thuật tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc ở Hong Kong. Ông từng là thành viên của Thất Tiểu Phúc, nhóm nghệ thuật quy tụ nhiều gương mặt sau này trở thành ngôi sao võ thuật như Thành Long và Nguyên Bưu. Nhờ nền tảng rèn luyện khắc nghiệt, Hồng Kim Bảo sớm tham gia các đoàn phim với vai trò diễn viên đóng thế, trước khi phát triển thành diễn viên, đạo diễn và chỉ đạo võ thuật.

Cơ duyên giữa ông và Lý Tiểu Long được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua bộ phim Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon, 1973). Trong cảnh mở đầu tác phẩm, Hồng Kim Bảo xuất hiện với vai một môn đồ Thiếu Lâm, trực tiếp giao đấu cùng nhân vật của Lý Tiểu Long. Dù thời lượng xuất hiện không dài, màn so tài này vẫn trở thành một trong những phân đoạn đáng chú ý của bộ phim, đặc biệt khi đặt hai ngôi sao võ thuật cạnh nhau trên màn ảnh.

Hồng Kim Bảo và Lý Tiểu Long góp mặt trong một tác phẩm kinh điển của dòng phim võ thuật.

Ít ai biết rằng, trước khi ghi hình cảnh đấu này, Hồng Kim Bảo từng có một lần thử sức với Lý Tiểu Long ngoài đời. Theo lời kể được truyền thông dẫn lại, nam diễn viên trẻ từng tò mò về tốc độ ra đòn thực tế của đàn anh nên chủ động đặt câu hỏi liệu anh có nhanh như những gì khán giả nhìn thấy trên phim hay không. Lý Tiểu Long sau đó thực hiện một cú đá nhanh đến mức Hồng Kim Bảo chưa kịp phản ứng, chân đã đưa lên ngang cằm ông. Câu chuyện trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong mối duyên giữa hai người.

Điều đặc biệt là màn đối đầu trên phim không phản ánh mối quan hệ ngoài đời của hai nghệ sĩ. Hồng Kim Bảo từng chia sẻ ông và Lý Tiểu Long khá thân thiết, đồng thời tiết lộ cả hai không cần tập luyện quá nhiều trước khi thực hiện cảnh giao đấu trong Long Tranh Hổ Đấu. Họ chỉ trao đổi về những động tác cần thực hiện, sau đó trực tiếp phối hợp trước ống kính. Phần lớn cảnh quay được hoàn thành chỉ sau một lần thực hiện. Hồng Kim Bảo cũng nhớ về đàn anh như một người vui tính, chứ không chỉ là võ sư có khả năng ra đòn đáng kinh ngạc.

Sự kính trọng của Hồng Kim Bảo dành cho Lý Tiểu Long còn thể hiện rõ sau khi ngôi sao võ thuật qua đời vào năm 1973. Khi bộ phim Tử Vong Du Hí (Game of Death) được tiếp tục sản xuất và hoàn thiện vào năm 1978, Hồng Kim Bảo tham gia chỉ đạo võ thuật cho những cảnh quay bổ sung. Đây là công việc mang ý nghĩa đặc biệt bởi tác phẩm vốn là dự án còn dang dở của Lý Tiểu Long trước khi ông đột ngột qua đời. Hồng Kim Bảo từng bày tỏ mong muốn hoàn thành bộ phim để khán giả có thể thưởng thức tác phẩm gắn với tên tuổi thần tượng của mình.

Hồng Kim Bảo từng có màn giao đấu đáng nhớ với Lý Tiểu Long trong Long Tranh Hổ Đấu.

Nhìn lại sự nghiệp của hai nghệ sĩ, có thể thấy họ đại diện cho những dấu ấn khác nhau nhưng có mối liên hệ mật thiết trong lịch sử phim võ thuật Hong Kong. Lý Tiểu Long góp phần đưa võ thuật Trung Hoa đến gần hơn với khán giả quốc tế bằng phong cách chiến đấu mạnh mẽ, tốc độ và triết lý võ học riêng. Trong khi đó, Hồng Kim Bảo tiếp tục mở rộng giới hạn của dòng phim hành động bằng khả năng kết hợp võ thuật, hài hước và diễn xuất hình thể. Ông cũng trở thành một trong những người đặt nền móng cho phong cách hành động đặc trưng của điện ảnh Hong Kong trong những thập niên sau.

Từ một màn giao đấu trên màn ảnh đến cơ hội tiếp nối dự án còn dang dở của đàn anh, mối duyên giữa Hồng Kim Bảo và Lý Tiểu Long không đơn thuần là câu chuyện về hai cao thủ võ thuật. Đó còn là sự kết nối giữa những thế hệ nghệ sĩ cùng góp phần tạo nên thời kỳ rực rỡ của dòng phim hành động Hoa ngữ.