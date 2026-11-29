Trong những diễn biến mới của Final Table, Choi Song Yi (Hong Hwa Yeon) không còn giữ được sự tin tưởng dành cho Kang Han (Ahn Hyo Seop). Sau khi phát hiện anh thực chất là con trai của Moon Hae Sun (Jang Young Nam), người phụ nữ từng đẩy cha cô đến cái chết, Song Yi rơi vào trạng thái hoang mang và tổn thương. Bí mật này khiến những gì cô từng tin tưởng về Kang Han bắt đầu lung lay, đồng thời đặt mối quan hệ của cả hai trước nguy cơ rạn nứt.

Trước đó, Choi Song Yi luôn dành cho Kang Han sự tin tưởng và tình cảm chân thành. Tuy nhiên, việc anh che giấu thân thế khiến cô không khỏi nghi ngờ về mục đích thực sự khi tiếp cận mình. Song Yi bắt đầu tự hỏi liệu những gì Kang Han thể hiện trong suốt thời gian qua có phải đều xuất phát từ tình cảm thật lòng hay còn ẩn chứa những toan tính riêng. Cảm giác bị phản bội ngày càng lớn khiến cô khó có thể nhìn anh như trước.

Ahn Hyo Seop tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Hong Hwa Yeon.

Không chỉ mất niềm tin, Song Yi còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực về Kang Han. Cô liên tục gặp ác mộng, thậm chí tưởng tượng đến viễn cảnh anh làm hại mình. Những hình ảnh này cho thấy cú sốc từ sự thật về gia đình Kang Han đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của cô. Người từng mang đến cảm giác an toàn giờ đây lại trở thành nguồn cơn khiến Song Yi bất an.

Cuối cùng, Choi Song Yi quyết định trút bỏ những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu và quay lưng với Kang Han. Thái độ thay đổi đột ngột của cô khiến anh không khỏi bất ngờ. Từ một mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng, cả hai giờ đây phải đối diện với khoảng cách ngày càng lớn bởi những bí mật trong quá khứ. Song Yi cũng chưa thể dễ dàng chấp nhận lời giải thích từ người đã khiến cô tổn thương.

Trước tình cảnh ấy, Kang Han tìm cách hóa giải những hiểu lầm giữa hai người bằng việc chủ động kể cho Song Yi nghe về quá khứ và những bí mật của gia đình mình. Đây được xem là nỗ lực để anh đối diện với những điều từng che giấu, đồng thời mong muốn Song Yi hiểu rõ hơn về con người và hoàn cảnh của anh. Tuy nhiên, việc tiết lộ sự thật có đủ để lấy lại niềm tin từ cô hay không vẫn là điều khiến khán giả tò mò.

Final Table là phim truyền hình của JTBC, xoay quanh những đầu bếp Hàn Quốc tài năng đến từ nhiều nơi trên thế giới cùng tham gia cuộc thi nấu ăn mang tên The Table: K-Chef 2026. Tại đây, họ phải cạnh tranh trong một sân chơi khốc liệt nhằm tìm ra đầu bếp Hàn Quốc xuất sắc nhất. Bên cạnh câu chuyện về ẩm thực và tham vọng nghề nghiệp, bộ phim còn khai thác những mối quan hệ phức tạp, nơi bí mật gia đình và những tổn thương trong quá khứ có thể làm thay đổi cuộc đời mỗi nhân vật.