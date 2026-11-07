Hồng Đào xúc động kể chuyện hai con gái, tiết lộ điều ít ai biết

Mới đây, Hồng Đào thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện trò chuyện cùng hai con gái Vicky và Sophia trên trang cá nhân. Đăng tải poster phim Ngày Con Còn Mẹ, nữ nghệ sĩ đồng thời kể lại một khoảnh khắc đời thường khiến cô suy ngẫm về cách mẹ con thể hiện tình yêu thương.

Hồng Đào cho biết ba mẹ con vốn rất thân thiết, thường xuyên tâm sự với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện, Vicky bất ngờ nhận xét rằng cô hiếm khi nhìn thấy mẹ khóc. Sophia cũng đồng tình và nói dường như chưa bao giờ chứng kiến mẹ rơi nước mắt.

Hồng Đào cùng hai con gái Vicky và Sophia.

Trước chia sẻ của hai con, Hồng Đào nhận ra bản thân thường cố gắng giữ cảm xúc trước mặt các con vì không muốn chúng phải lo lắng. Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Thật ra mình ít khóc trước mặt con vì không muốn tụi nhỏ lo lắng”. Dù vậy, cô lại luôn mong Vicky và Sophia có thể thoải mái trở về bên mẹ mỗi khi buồn, thậm chí có thể khóc và xem mẹ như một chỗ dựa tinh thần.

Điều khiến Hồng Đào bất ngờ là phản ứng của con gái út. Sophia nhẹ nhàng nói với mẹ: “Mẹ cứ khóc đi, mẹ muốn khóc thì cứ khóc!”. Câu nói ấy khiến nữ nghệ sĩ nhìn nhận lại cách các thành viên trong gia đình chia sẻ cảm xúc với nhau.

Từ cuộc trò chuyện, Hồng Đào cho rằng tình yêu thương không đồng nghĩa với việc mỗi người phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Cô viết: “Cứ vui thì cùng cười, buồn thì cùng khóc”, đồng thời bày tỏ mong muốn ba mẹ con có thể thấu hiểu và gần gũi nhau hơn. Bài đăng nhận được sự quan tâm bởi câu chuyện không chỉ cho thấy tình cảm gắn bó giữa nữ nghệ sĩ và hai con gái, mà còn phản ánh một góc đời thường ít được cô chia sẻ.

Vicky và Sophia là hai con gái của Hồng Đào. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy gia đình luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Đặc biệt, cách ba mẹ con thoải mái trò chuyện về cảm xúc cho thấy sự gắn kết được xây dựng từ việc lắng nghe và tôn trọng nhau.

Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Câu chuyện riêng tư này cũng tạo thêm sự chú ý khi Hồng Đào đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Ngày Con Còn Mẹ, bộ phim tâm lý gia đình do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Tác phẩm có sự tham gia của Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Trần Huy Anh bên cạnh Hồng Đào.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có mối quan hệ nhiều khúc mắc với con gái Mây do Phương Anh Đào thủ vai. Mây lớn lên với cảm giác mẹ dành tình thương và sự ưu ái cho anh trai nhiều hơn, từ đó hình thành khoảng cách giữa hai mẹ con. Những tổn thương tích tụ qua năm tháng chỉ dần được nhìn nhận khi một biến cố bất ngờ xảy ra, buộc các nhân vật phải đối diện với tình cảm thật sự dành cho nhau.

Vai diễn bà Tím đặt Hồng Đào vào câu chuyện về tình mẫu tử, sự khác biệt trong cách thể hiện tình yêu và những hiểu lầm giữa các thế hệ. Đây cũng là đề tài gần gũi với đời sống gia đình, đặc biệt khi bộ phim khai thác góc nhìn của một người con luôn cảm thấy mình chưa được mẹ thấu hiểu.

Đáng chú ý, những chia sẻ mới đây của Hồng Đào về Vicky và Sophia tạo nên sự kết nối thú vị với thông điệp của bộ phim. Ngoài câu chuyện trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ cũng cho thấy những suy tư của một người mẹ trong đời sống thực. Ngày Con Còn Mẹ tiếp tục là dự án được khán giả quan tâm trong tháng 11.