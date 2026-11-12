Hồng Đào xót xa nói về tâm lý người làm mẹ trên giường bệnh

Tập hậu trường thứ 3 của phim “Ngày con còn mẹ” với chủ đề đầy sức nặng: "Mùi bệnh viện". Dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày đôi đặc biệt 11-11, phim không chỉ khắc họa những xung đột gia đình kịch tính mà còn chạm đến nỗi sợ thầm kín nhất của mỗi người con trước khoảnh khắc sinh tử của đấng sinh thành.

Qua thước phim hậu trường dài gần 5 phút, khán giả lần đầu được chứng kiến những trăn trở phía sau ống kính của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng những tâm sự rút ruột từ chính trải nghiệm đời thực của dàn diễn viên Hồng Đào (mẹ Tím), Phương Anh Đào (Mây), Huy Anh (Pháo) và Nguyên Thảo (Ly).

Mở đầu đoạn clip hậu trường là phân cảnh đắt giá khi Mây (Phương Anh Đào) phản ứng dữ dội khi biết tin mẹ Tím (Hồng Đào) bị bệnh do tái phát. Ngồi phía sau màn hình monitor theo dõi trọn vẹn phân đoạn này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã không kìm được xúc động, hai tay ôm chặt lấy miệng với đôi mắt đỏ day dứt, anh cho biết mình rất xúc động trước màn hóa thân quá đỗi chân thật của diễn viên. Ngay cả sau khi kết thúc cảnh quay tại bệnh viện, Phương Anh Đào vẫn ngồi lặng đi và rơi nước mắt khi xem lại từng khung hình bên cạnh nghệ sĩ Hồng Đào.

Nghệ sĩ Hồng Đào và "các con" trong cảnh ở bệnh viện

Phương Anh Đào khóc ở hậu trường

Các con lo lắng khi bà Tím nhập viện

Phương Anh Đào vào vai Mây - con gái bà Tím

Nguyên Thảo

Hóa thân thành người mẹ cả đời tần tảo nhưng lại rơi vào biến cố sức khỏe thập tử nhất sinh, nghệ sĩ Hồng Đào thừa nhận không gian ghi hình tại bệnh viện mang đến một sự ám ảnh rất lớn cho cả ê-kíp. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Ở nhà thương thì nó có mùi của nhà thương, nó có mùi cồn, mùi sát trùng hay tất cả những mùi đó. Không phải một mình Hồng Đào đâu, mình nghĩ ai cũng đều có một ám ảnh về những mùi nhà thương. Chẳng ai mong mà đi vào nhà thương để mà trải nghiệm mùi nhà thương đâu".

Hơn cả nỗi sợ mùi thuốc sát trùng, điều khiến nghệ sĩ Hồng Đào trăn trở nhất khi đặt mình vào vị trí của mẹ Tím chính là nỗi lòng của những bậc làm cha, làm mẹ khi tuổi già sức yếu, ốm đau bệnh tật nhưng luôn sợ làm phiền đến các con. Chị nghẹn ngào chia sẻ: "Hồi đó Hồng Đào có coi một phim Hàn Quốc thì có một câu thế này: 'Bố mẹ ốm đau dài lâu thì mới biết là con có hiếu như thế nào”. Không có bố mẹ nào mà muốn mình là gánh nặng của con cả".

Đảm nhận vai Mây – người con gái luôn tất tả ngược xuôi từ quầy làm thủ tục, lãnh thuốc cho đến những đêm trắng gục đầu bên giường bệnh của mẹ – Phương Anh Đào không giấu được sự mỏi mệt khi nhớ lại bối cảnh quay: "Mùi bệnh viện nó là một mùi mà nó làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, rất nhiều loại thuốc ở trong đó. Nó làm cho mình cảm thấy mệt và căng thẳng. Bệnh viện làm mình cảm giác ước gì không có ai phải bước chân vào đây lần nào. Sau 4 ngày quay ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của mình là muốn hoàn thành hết tất cả cảnh quay ở đây thật nhanh và sau đó về nhà nghỉ ngơi".

Nữ diễn viên cho biết thêm, chính trong hoàn cảnh hoạn nạn ấy, sự yếu mềm của con người mới bộc lộ rõ nhất: "Bệnh viện là một trong những nơi mà mọi người có thể thể hiện được sự quan tâm với nhau nhiều nhất. Lúc hoạn nạn, tất cả mọi thứ luôn có nhau: là những lúc mà mọi người mềm yếu, cần sự hỗ trợ rất là nhiều từ những người mà mình yêu thương. Với bản thân Anh Đào ở ngoài cuộc sống, đâu có thể nào mà tránh khỏi những lần mà mình tự vào viện hoặc để mình chăm người thân của mình. Mình muốn người thân của mình - mẹ Tím sẽ phục hồi thiệt nhanh, muốn đi ra khỏi bệnh viện ngay lập tức".

Đồng cảm với bạn diễn, diễn viên Nguyên Thảo cho biết những cảnh quay tại hành lang bệnh viện làm sống dậy trong cô ký ức từng chăm sóc mẹ ruột ngoài đời. Nữ diễn viên tâm sự: " Mùi bệnh viện là những mùi sát khuẩn, lúc nào đâu đó cũng là cảm giác đau: đau ở trong người và đau ở trong tâm hồn của mình nữa. Mình đã từng trải qua một vài ngày chăm mẹ bệnh ở bệnh viện nên dần dần ghét mùi bệnh viện. Nó làm cho mình cảm thấy rất bí bách, khó chịu và mình chỉ muốn những người thân của mình nhanh khỏe nhất có thể để mình có thể nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và trở về nhà".

Trong khi đó, nam diễn viên Huy Anh (vai Pháo) lại có những phút trải lòng đầy xúc động khi bối cảnh phim chạm đúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất mà anh từng trải qua cách đây 5 năm, khi mẹ ruột của anh phải bước vào ca đại phẫu. Nam diễn viên nhớ lại: "Khi nhận được thông tin đó từ mẹ đi khám bệnh về thì mình rơi vào một khoảng không vậy đó, mình cứ ngơ ngác như vậy thôi, chứ mình cũng không nói gì cả, mình chỉ im lặng. Mình không biết mình làm gì luôn, và mình cũng không biết là nên làm gì đây. 9 tiếng đồng hồ Huy Anh chỉ ngồi im bất động thôi, và cũng không cảm giác đói, có nghĩa là sáng mẹ vào mổ là sáng không ăn gì hết, cho đến khi mẹ mổ ra là 2 giờ chiều, vẫn ngồi yên chỗ đó không nhúc nhích luôn. Rất là sợ, mình nhớ lại khoảnh khắc đó mình cũng thấy sợ".

Chính ký ức ám ảnh đó đã giúp Huy Anh hóa thân trọn vẹn vào ánh mắt thất thần, bàng hoàng của nhân vật Pháo khi đứng trước phòng cấp cứu và nghe bác sĩ thông báo tình trạng của mẹ Tím.

Phim hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Không chỉ dừng lại ở việc lột tả nỗi ám ảnh, hậu trường còn mở ra một góc nhìn đầy chiêm nghiệm về sự gắn kết gia đình sau những rạn nứt, cãi vã.

Khép lại đoạn clip hậu trường là hình ảnh ấm áp khi ba anh em Pháo, Mây, Ly cùng quây quần ôm lấy mẹ Tím trên giường bệnh, đi kèm những lời tâm sự đầy sâu sắc của Phương Anh Đào về giá trị của sức khỏe và thời gian bên gia đình: "Mọi người luôn hay nói cuộc sống sẽ có những thước đo, nhưng đến khi bước vào bệnh viện, tất cả các thước đo nó lại chung một tiêu chuẩn thôi. Khi mình không có sức khỏe, mình muốn mình khỏe mạnh lại. Khi mình không còn thời gian thì mình sẽ rất quý từng giây từng phút với người thân.

Mỗi ngày mình hít thở, mình xem đó là điều hiển nhiên, nhưng đến khi nằm ở trên giường bệnh, thì một hơi hít vào mà không còn thấy thở ra, nó lại là một khoảnh khắc quyết định. Anh Đào nghĩ bệnh viện nó là một nơi cho mọi người cùng lắng lại, cùng nhìn nhận lại điều gì là điều quan trọng với mình trong cuộc sống, và mình cảm thấy biết ơn hơn những sự khỏe mạnh mình đang có ngay bây giờ, những sự đầy đủ của tất cả những người thân ở xung quanh".