Hồng Đào vượt loạt đối thủ, vươn lên vị trí dẫn đầu

Sáng 16/11, Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé Việt khi vươn lên vị trí số 1 về doanh thu trong ngày. Theo số liệu cập nhật lúc 9h00, bộ phim thu về hơn 639 triệu đồng, bán ra 9.576 vé với 3.173 suất chiếu trên toàn quốc.

Thành tích này giúp Hồng Đào cùng ê-kíp đón thêm tin vui sau những ngày đầu ra mắt. Đáng chú ý, doanh thu trong ngày của Ngày Con Còn Mẹ bỏ xa các tác phẩm bám đuổi. Cụ thể, Godzilla Trừ Không đứng phía sau với khoảng 121,7 triệu đồng, trong khi Chị Chị Em Em 3 thu về khoảng 77,5 triệu đồng.

Ngày Con Còn Mẹ vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Việt.

Như vậy, chỉ tính riêng trong buổi sáng, Ngày Con Còn Mẹ đã tạo ra khoảng cách doanh thu đáng kể với những đối thủ còn lại. Tổng doanh thu tích lũy của phim hiện đạt hơn 37,45 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu chính thức từ 11/11.

Sức hút của tác phẩm không chỉ đến từ sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc mà còn nằm ở câu chuyện gia đình gần gũi, dễ khơi gợi sự đồng cảm. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, một người mẹ mang tư tưởng trọng nam khinh nữ và dành nhiều sự thiên vị cho con trai cả Hai Pháo (Trần Huy Anh).

Sự lựa chọn ấy khiến cô con gái út Mây (Phương Anh Đào) lớn lên trong cảm giác thiệt thòi, tổn thương và dần tạo khoảng cách với mẹ. Biến cố sức khỏe nghiêm trọng của bà Tím trở thành bước ngoặt, buộc những thành viên trong gia đình phải đối diện với những điều chưa từng được nói ra.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong "Ngày con còn mẹ".

Một trong những chi tiết đáng chú ý của Ngày Con Còn Mẹ là khoảnh khắc Mây không trách móc hay oán giận mẹ mà chỉ xin bà nán lại 15 phút để cùng ăn hết hai tô cơm nóng. Tình huống giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, góp phần tạo nên điểm nhấn cho câu chuyện về tình mẫu tử và những tổn thương có thể tồn tại trong một gia đình.

Với Hồng Đào, vai bà Tím tiếp tục cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Sau dấu ấn trong Mai, nữ diễn viên có dịp tái hợp Phương Anh Đào, lần này trong mối quan hệ mẹ con nhiều day dứt. Sự kết hợp của hai diễn viên được xem là một trong những yếu tố đáng chú ý của bộ phim.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn có sự tham gia của NSƯT Lê Thiện, Trần Huy Anh, Nguyên Thảo và Ma Ran Đô. Đặc biệt, NSƯT Lê Thiện xuất hiện trong vai mẹ ruột của bà Tím ở phần cuối, mang đến thêm một lớp cảm xúc cho câu chuyện nhiều thế hệ trong gia đình.

Được đạo diễn bởi Vũ Ngọc Đãng, Ngày Con Còn Mẹ là phim chính kịch gia đình có thời lượng 113 phút, xoay quanh những mâu thuẫn, khoảng cách và hành trình tìm lại sự thấu hiểu giữa những người thân. Kịch bản cũng được Hồng Đào và Phương Anh Đào đóng góp ý kiến, chỉnh sửa nhằm tăng chiều sâu tâm lý nhân vật.

Với vị trí dẫn đầu doanh thu trong ngày và tổng doanh thu gần 37,5 tỷ đồng, Ngày Con Còn Mẹ đang có khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé Việt. Những ngày tiếp theo sẽ là thời điểm quan trọng để bộ phim của Hồng Đào tiếp tục duy trì sức hút và hướng đến các cột mốc doanh thu mới.