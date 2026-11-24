Sau hành trình cinetour quảng bá phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ, diễn viên Hồng Đào mới đây thông báo đã lên máy bay trở về Mỹ. Chuyến đi khép lại khi bộ phim ghi nhận thành tích phòng vé đáng chú ý, đạt hơn 58 tỷ đồng và hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày 23/11.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc lưu luyến sau khi hoàn thành hành trình quảng bá tác phẩm. Hồng Đào cho biết dù đã lên máy bay về nhà, cô vẫn còn đầy ắp kỷ niệm về những ngày đồng hành cùng đoàn phim. Nữ diễn viên lần lượt nhắc đến các bạn diễn Phương Anh Đào, Trần Huy Anh, Nguyên Thảo và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bằng những lời lẽ thân tình, hài hước.

Hồng Đào trở về Mỹ sau hành trình quảng bá Ngày Con Còn Mẹ. Ảnh: FBNV

Cách Hồng Đào gọi Phương Anh Đào là cô bé xinh như đóa anh đào, thương cậu bé Trần Huy Anh vì sự vô tư, ngây thơ hay dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật của Nguyên Thảo cho thấy sự gắn bó giữa các thành viên sau thời gian làm việc chung. Nữ diễn viên còn hài hước gọi đây là một gia đình neo đơn nhưng có nhiều kỷ niệm đẹp.

Đáng chú ý, trước giờ khởi hành, Hồng Đào còn tranh thủ ra rạp thưởng thức Trại Giam Hạnh Phúc. Nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho tác phẩm, mô tả đây là bộ phim mang màu sắc gai góc, thô ráp nhưng lại khiến trái tim cô mềm lại và đọng nhiều cảm xúc. Cô cũng gửi lời chúc mừng đến toàn bộ ê-kíp đã tạo nên một bộ phim đáng xem.

Về phía Ngày Con Còn Mẹ, tác phẩm do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, khai thác những tổn thương âm ỉ trong mối quan hệ mẹ con. Phim xoay quanh bà Tím (Hồng Đào) và cô con gái Mây (Phương Anh Đào). Lớn lên với cảm giác mẹ luôn dành tình yêu thương và sự ưu tiên cho anh trai Pháo (Trần Huy Anh), Mây dần hình thành khoảng cách với mẹ. Những bất đồng kéo dài khiến hai mẹ con liên tục xảy ra tranh cãi, cho đến khi biến cố sức khỏe của bà Tím khiến Mây phải nhìn nhận lại tình cảm gia đình.

Hồng Đào trong chuyến cinetour quảng bá phim mới. Ảnh: FBNV

Trong phim, Hồng Đào mang đến hình ảnh người mẹ có phần thiên vị, đôi lúc khiến con gái tổn thương nhưng sâu thẳm vẫn dành tình yêu thương cho các con. Nhân vật bà Tím là một vai diễn giàu chiều sâu tâm lý, tiếp tục cho thấy khả năng hóa thân linh hoạt của nữ diễn viên.

Theo số liệu phòng vé cập nhật đến ngày 23/11, Ngày Con Còn Mẹ đã thu về hơn 58 tỷ đồng, tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Sau 12 ngày công chiếu kể từ 11/11, bộ phim vẫn duy trì sức hút nhất định với khán giả.

Việc Hồng Đào trở về Mỹ sau hành trình quảng bá phim cũng khép lại một chặng đường đáng nhớ của nữ diễn viên cùng ê-kíp. Dẫu tạm xa màn ảnh Việt, những chia sẻ đầy tình cảm của cô dành cho bạn diễn và bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.