Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu gặp khó

Sau gần ba tuần ra rạp, Lên Hương của Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu tiếp tục duy trì doanh thu trên 92 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành trình chạm mốc 100 tỷ đồng đang có dấu hiệu chậm lại khi lượng vé bán ra giảm đáng kể, đồng thời thứ hạng của tác phẩm trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày cũng không còn ở vị trí cao như giai đoạn đầu.

Theo số liệu phòng vé sáng ngày 2/10, Lên Hương đạt tổng doanh thu khoảng hơn 92,15 tỷ đồng. Riêng trong ngày, bộ phim thu hơn 36 triệu đồng từ 418 vé qua 158 suất chiếu, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Lên Hương của Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu tiếp tục duy trì doanh thu trên 92 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa tổng doanh thu tích lũy và tốc độ kiếm tiền hiện tại của Lên Hương đang khá lớn. Trước đó, tác phẩm từng có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, sau đó lần lượt lùi xuống Top 3 và hiện đứng Top 6. Ngày 29/9, phim vẫn thu khoảng 120,5 triệu đồng từ 1.768 vé qua 478 suất chiếu và đứng Top 3.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, số suất chiếu và lượng vé bán ra của Lên Hương đã giảm rõ rệt. Dù con số 92 tỷ đồng vẫn là kết quả đáng chú ý, tốc độ tích lũy hiện tại khiến cột mốc 100 tỷ đồng trở nên khó đoán hơn so với thời điểm bộ phim liên tục tăng tốc ở tuần đầu công chiếu.

Thực tế, Lên Hương từng tạo được hiệu ứng tốt sau khi ra mắt. Bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9 và nhanh chóng vượt qua nhiều cột mốc doanh thu. Đến ngày 29/9, tác phẩm đã cán mốc hơn 90,8 tỷ đồng.

Trong cuộc đua phòng vé hiện tại, Lên Hương cũng phải cạnh tranh với những tác phẩm mới ra mắt, đặc biệt là Trại Buôn Người. Khi bước sang tháng 10, phim của Steven Nguyễn tiếp tục dẫn đầu doanh thu, trong khi Lên Hương được ghi nhận là một trong những tác phẩm có dấu hiệu chững lại.

Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu trong phim Lên Hương.

Dù gặp khó ở chặng cuối, thành tích của Lên Hương vẫn mang đến một dấu mốc đáng chú ý cho Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu. Đây là lần hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trên màn ảnh trong một tác phẩm có màu sắc gia đình, hài và tâm lý, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm đang rơi vào cảnh ế khách. Nhân vật được xây dựng là người phụ nữ có vẻ ngoài gai góc, cứng cỏi nhưng phía sau đó là nhiều tổn thương và những câu chuyện gia đình chưa được giải quyết.

NSƯT Hữu Châu vào vai ông Năm, anh chồng của bà Mũi. Nhân vật này có nhiều màn tương tác với Hồng Đào, góp phần tạo nên màu sắc hài hước nhưng cũng không thiếu những tình huống liên quan đến mối quan hệ gia đình.

Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu từng chia sẻ rằng một trong những lý do khiến ông nhận lời tham gia Lên Hương là mong muốn được diễn cùng Hồng Đào. Hai nghệ sĩ vốn quen biết nhau từ khi còn trẻ và đã có nhiều năm hoạt động trong môi trường sân khấu. Sự tái hợp của họ vì thế mang thêm ý nghĩa đối với hành trình làm nghề của cả hai.

Với Lên Hương, Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu tiếp tục có thêm một dấu mốc trên màn ảnh rộng. Dù tốc độ doanh thu đang chậm lại và thứ hạng giảm xuống Top 6, bộ phim vẫn còn thời gian khai thác tại rạp. Ê-kíp được kỳ vọng tác phẩm sẽ tiếp tục duy trì lượng khán giả ổn định và cải thiện doanh thu trong những ngày tới.