Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Đào đăng tải hình ảnh có mặt tại sân bay, đồng thời thông báo chính thức khép lại hành trình đồng hành cùng phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ để trở về Mỹ. Sau khoảng thời gian tất bật với các hoạt động quảng bá, giao lưu cùng khán giả, nữ nghệ sĩ không giấu được những cảm xúc lưu luyến khi phải chia tay các đồng nghiệp.

Hồng Đào đăng tải hình ảnh có mặt tại sân bay mới đây.

Hồng Đào viết: "Khép lại một hành trình với Ngày Con Còn Mẹ, lên máy bay về nhà mà lòng vẫn đầy ắp kỷ niệm. Nhớ bé Mây Phương Anh Đào xinh như đóa anh đào trắng hồng, lúc nào cũng cười, nhìn nó cười mà mình thương nó đứt ruột, nhớ Pháo Trần Huy Anh, thằng bé vô tư ngây thơ, chắc mẹ nghĩ tới già cũng chẳng lớn nổi, nhớ Ly Nguyên Thảo cô con dâu mẹ thương còn hơn con ruột (con ruột thông cảm nha), nhớ nụ cười toe toét của Vũ Ngọc Đãng và toàn bộ ê-kíp bám nhau mà đi cinetour. Thôi kệ! Gia đình neo đơn mà có kỷ niệm đẹp ha tụi con".

Qua những dòng tâm sự, có thể thấy Hồng Đào dành tình cảm đặc biệt cho các diễn viên trẻ cũng như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Dù hành trình đồng hành cùng ê-kíp đã khép lại, những kỷ niệm từ quá trình làm phim đến những buổi giao lưu với khán giả vẫn khiến nữ nghệ sĩ bồi hồi khi nhắc đến.

Hồng Đào để lại ấn tượng trong Ngày Con Còn Mẹ.

Đáng chú ý, trước giờ lên máy bay trở về Mỹ, Hồng Đào còn tranh thủ ra rạp thưởng thức phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Nữ nghệ sĩ dành nhiều lời khen cho tác phẩm của các đồng nghiệp.

"Trước giờ bay còn kịp xem Trại Giam Hạnh Phúc. Một bộ phim nồng nặc mùi đàn ông và thô ráp mà lại làm trái tim mình mềm nhũn, rơi khẽ xuống như cánh tường vi mỏng manh với thật nhiều cảm xúc. Thật đẹp khi thấy sự cộng hưởng của cả một ê-kíp làm nên bộ phim đáng xem đến thế. Thôi! Mình bay về nhà!", Hồng Đào chia sẻ thêm.

Thời gian qua, Hồng Đào nhận được nhiều lời khen khi đảm nhận vai bà Tím trong phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ. Lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của nữ nghệ sĩ không chỉ chinh phục khán giả mà còn được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao.

Hồng Đào ngày một thăng hoa trong diễn xuất với loạt vai diễn trong các phim điện ảnh.

Dù định cư tại Mỹ nhiều năm, Hồng Đào vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, liên tục ghi dấu ấn qua những dự án điện ảnh. Việc di chuyển giữa hai quốc gia dường như không làm vơi đi nhiệt huyết dành cho nghề của nữ nghệ sĩ.

Sau khi khép lại hành trình với Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào sẽ trở về Mỹ. Khán giả cũng kỳ vọng nữ nghệ sĩ sẽ sớm trở lại Việt Nam với những dự án mới, tiếp tục mang đến những vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh rộng.