Hồng Đào tự hào gọi Steven Nguyễn là người đàn ông quyến rũ nhất

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ poster phim điện ảnh Người Mẹ Xấu kèm dòng trạng thái hài hước. Nữ diễn viên cho biết trong tác phẩm lần này, cô tiếp tục đảm nhận vai người mẹ nhưng không xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp thường thấy. Ngược lại, Hồng Đào còn tranh thủ dành lời khen cho bạn diễn Steven Nguyễn bằng cách gọi anh là “Sexiest Man Alive of 2026” (Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026).

“Phim này em vẫn là mẹ mà hổng có đẹp! Nhưng con trai em thì lộng lẫy nha: Sexiest Man Alive of 2026”, Hồng Đào viết. Cách giới thiệu dí dỏm của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi cô và Steven Nguyễn lần đầu kết hợp trong một dự án điện ảnh với mối quan hệ mẹ con.

Hồng Đào và Steven Nguyễn trong Người Mẹ Xấu.

Đằng sau lời khen vui vẻ ấy là màn kết hợp đáng chú ý giữa hai diễn viên thuộc hai thế hệ. Trong Người Mẹ Xấu, Hồng Đào vào vai bà Hồng, người phụ nữ có tính cách gai góc, mang nhiều thói xấu như móc túi, trộm cắp và gian lận cờ bạc. Đây là hình tượng khác biệt so với những vai người mẹ hiền lành, giàu đức hy sinh mà nữ nghệ sĩ từng thể hiện trên màn ảnh.

Chia sẻ về lựa chọn nhân vật, Hồng Đào từng cho biết cô muốn thử sức với hình ảnh một bà mẹ không hoàn hảo. Với Hồng Đào, đây là cơ hội để cô làm mới bản thân và khám phá một màu sắc diễn xuất khác.

Trong khi đó, Steven Nguyễn đảm nhận vai Lạc, con trai của bà Hồng. Nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần, giỏi võ và không ngại va chạm. Tuy nhiên, phía sau dáng vẻ có phần dữ dằn ấy, Lạc lại là người con luôn bảo vệ mẹ mỗi khi bà gặp rắc rối. Anh nhiều lần khuyên bà Hồng từ bỏ con đường trộm cắp, cờ bạc để trở về cuộc sống lương thiện.

Hồng Đào vào vai bà Hồng, Steven Nguyễn đảm nhận vai Lạc.

Theo thông tin giới thiệu, câu chuyện của Người Mẹ Xấu xoay quanh hai mẹ con thuộc nhóm người bị xã hội xếp vào thành phần “bất hảo”. Khi Lạc muốn hoàn lương, những ân oán trong quá khứ của mẹ lại kéo anh vào một cuộc đối đầu nguy hiểm. Từ đây, tình mẫu tử được đặt giữa những lựa chọn khó khăn, những cuộc xung đột và hành trình tìm đường thoát khỏi cuộc sống cũ.

Với Steven Nguyễn, vai Lạc tiếp tục là một thử thách đáng chú ý sau những hình tượng hành động từng tạo dấu ấn. Nam diễn viên từng chia sẻ đây là dạng nhân vật mới so với những vai khán giả đã quen thuộc. Để đáp ứng yêu cầu của phim, anh dành thời gian tập luyện, chuẩn bị thể lực và thực hiện những phân cảnh hành động có cường độ cao. Đặc biệt, Steven Nguyễn bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu có cơ hội đóng chung với Hồng Đào, nghệ sĩ mà anh và gia đình đã theo dõi từ khi còn nhỏ.

Bộ phim do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, thuộc thể loại hành động, tình cảm và tâm lý xã hội, với sự góp mặt của các diễn viên như Hồng Đào, Steven Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Trinh và Doãn Quốc Đam. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc vào cuối tháng 12.

Sau những vai diễn mang màu sắc khác nhau, màn hóa thân thành hai mẹ con của Hồng Đào và Steven Nguyễn được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới cho khán giả. Lời khen hài hước của nữ nghệ sĩ dành cho bạn diễn cũng phần nào cho thấy không khí gần gũi giữa các thành viên trong đoàn phim trước ngày tác phẩm ra mắt.