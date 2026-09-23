Hồng Đào trước khi bị NSƯT Hữu Châu 'dí nợ'

Mới đây, Khương Ngọc đăng tải hình ảnh trong Lên Hương cùng dòng trạng thái: “Người đàn ông bà Mũi rất mê (nhưng không được), bà Lan yêu say đắm lại te te xách tiền dành dụm đi cho người đàn ông khác mượn nâng cấp trại hòm. Mười điểm”. Cách nam diễn viên mô tả nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hé lộ một mối quan hệ trớ trêu giữa các nhân vật trong phim.

Bên dưới bài đăng, Hồng Đào hài hước hỏi: “Mũi thua Lan cái gì?”. Khương Ngọc đáp lại: “Mũi hơn Lan chứ, dữ hơn”. Màn đối đáp của hai nghệ sĩ tiếp tục tạo thêm sự tò mò về câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt trong Lên Hương.

Khương Ngọc chia sẻ về nhân vật trong Lên Hương.

Trong phim, Khương Ngọc đảm nhận vai Út Nhẫn, một nhân vật có mối liên hệ đặc biệt với bà Mũi và bà Lan. Còn Hồng Đào vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm đang đứng trước nhiều khó khăn trong công việc. Đây là hình tượng khác biệt so với những vai người mẹ mà nữ nghệ sĩ thường đảm nhận trên màn ảnh trong thời gian qua.

Bà Mũi được xây dựng là người phụ nữ có cá tính mạnh, thẳng thắn và có phần dữ dằn. Nhân vật vừa phải tìm cách duy trì công việc kinh doanh, vừa đối diện với những câu chuyện tình cảm, tiền bạc và các mối quan hệ phức tạp trong khu xóm. Trong đó, việc dành tình cảm cho Út Nhẫn nhưng không được đáp lại trở thành một trong những chi tiết tạo nên màu sắc trào phúng cho nhân vật.

Trong khi đó, NSƯT Tuyết Thu đảm nhận vai bà Lan. Nhân vật này có tình cảm với Út Nhẫn nhưng lại rơi vào tình huống trớ trêu khi mang tiền mình dành dụm cho một người đàn ông khác mượn để hỗ trợ việc nâng cấp trại hòm. Chính nghịch lý này được Khương Ngọc nhắc lại bằng giọng điệu hài hước trên mạng xã hội.

Như vậy, “người đàn ông bà Mũi rất mê” mà Khương Ngọc đề cập chính là Út Nhẫn do anh thủ vai, hoàn toàn thuộc câu chuyện của Lên Hương, không liên quan đến đời tư của Hồng Đào. Cách xây dựng các mối quan hệ chéo giữa bà Mũi, Út Nhẫn và bà Lan góp phần tạo nên chất hài đen đặc trưng của bộ phim.

Lên Hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, gia đình pha hài đen. Phim xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), một chàng trai cần tiền chữa bệnh cho mẹ và bà Mũi - chủ trại hòm đang gặp khó khăn. Từ một giao kèo đặc biệt liên quan đến nghề mai táng, các nhân vật lần lượt bị cuốn vào những tình huống vừa oái oăm vừa chứa đựng nhiều câu chuyện về tình thân, tiền bạc và cách con người đối diện với mất mát.

Với Hồng Đào, bà Mũi là một vai diễn tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa trên màn ảnh rộng. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ mong muốn được thử sức với những nhân vật khác biệt thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc. Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn, cô dành thời gian tìm hiểu công việc liên quan đến trại hòm để có thêm chất liệu thể hiện nhân vật.

Hồng Đào còn gây chú ý khi được NSƯT Hữu Châu công khai “đòi nợ” 500 triệu đồng trên mạng xã hội.

Sau những màn tung hứng với Khương Ngọc, Hồng Đào còn gây chú ý khi được NSƯT Hữu Châu công khai “đòi nợ” 500 triệu đồng trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ gọi nữ đồng nghiệp bằng tên nhân vật bà Mũi và liên tục nhắc chuyện tiền bạc theo cách hài hước. Đây thực chất là màn tương tác gắn với hoạt động quảng bá Lên Hương, không phải câu chuyện nợ nần ngoài đời.

Trên màn ảnh, Hữu Châu đảm nhận vai ông Năm, anh chồng của bà Mũi. Mối quan hệ giữa hai nhân vật tạo thêm nhiều tình huống đối đầu, qua đó giúp câu chuyện về bà chủ trại hòm trở nên nhiều màu sắc hơn.

Lên Hương cũng nối dài hành trình điện ảnh của Hồng Đào, sau loạt phim có doanh thu đáng chú ý như Mai khoảng 551 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại hơn 82 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng và Mang Mẹ Đi Bỏ hơn 171 tỷ đồng. Những con số này là doanh thu phòng vé của các tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của nữ nghệ sĩ.

Năm 2026, Hồng Đào tiếp tục có nhiều dự án đáng chú ý. Sau Lên Hương, cô dự kiến xuất hiện trong Ngày Con Còn Mẹ vào tháng 11, bên cạnh các dự án như Tazza 4: The Song of Beelzebub và Người Mẹ Xấu.

Hồng Đào trong Tazza 4: The Song of Beelzebub.

Từ bà Mũi của Lên Hương đến những dự án tiếp theo, Hồng Đào tiếp tục cho thấy sự chủ động làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Còn những tình huống được đồng nghiệp nhắc đến trên mạng xã hội thực chất đều bắt nguồn từ câu chuyện của nhân vật và màn tung hứng quảng bá phim, qua đó tạo thêm sự chú ý cho tác phẩm đang chiếu rạp.