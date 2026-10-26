Hồng Đào suy ngẫm chuyện sinh tử ở tuổi 64

Mới đây, Hồng Đào đăng tải hình ảnh tại Mỹ kèm dòng trạng thái chia sẻ về những điều chị chiêm nghiệm sau một ngày đọc tin trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ kể gần đây có sở thích đi đây đó, sẵn sàng bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác nếu có người rủ.

“Dạo này mình có cái thú vui: ai rủ đi đâu là đi đó, bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Chắc ở tuổi này, mình hiểu ra một điều: còn khỏe thì cứ đi, còn có người rủ thì cứ vui!”, Hồng Đào viết.

Hồng Đào chia sẻ về những điều chị chiêm nghiệm ở tuổi 64.

Tuy nhiên, điều khiến nữ nghệ sĩ suy ngẫm không chỉ là những chuyến đi. Khi lướt Facebook, chị đọc được lời tiễn biệt mẹ của một diễn viên trẻ từng làm việc chung. Ký ức về người đồng nghiệp thường nhắc đến mẹ trong những ngày quay phim khiến chị không khỏi xúc động. Vừa viết lời chia buồn, Hồng Đào lại nhận được tin nhắn của con gái hỏi cách làm món bò lúc lắc.

Từ câu chuyện nấu ăn, nữ nghệ sĩ bất chợt hỏi con gái cuối tuần có rảnh không để mình lên thăm. Khi con ngạc nhiên vì mẹ vừa đến chơi cách đó không lâu, chị chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ừ thì, mới lên. Giờ lên nữa có sao đâu”.

Sau đó, Hồng Đào tiếp tục đọc được tin một đồng nghiệp vừa đón con trai đầu lòng. Một bên là sự mất mát, một bên là niềm vui chào đón thành viên mới, hai câu chuyện xuất hiện gần nhau khiến chị nghĩ nhiều hơn về những vòng tuần hoàn của cuộc đời.

“Một bên là lời tiễn biệt, một bên là lời chào đón. Cuộc đời cứ thế, vui buồn xen lẫn nhau”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Chị gửi lời động viên người bạn trẻ đủ mạnh mẽ bước tiếp sau mất mát, đồng thời chúc em bé mới chào đời bình an, khỏe mạnh.

Sau những suy ngẫm ấy, Hồng Đào đúc kết điều giản dị: “Còn mình, sau một hồi suy ngẫm chuyện đời, cuối cùng rút ra chân lý: ai rủ đi chơi cứ đi, còn khỏe, còn vui thì cứ sống hết mình! Vậy đi ha”.

Cách chia sẻ gần gũi của Hồng Đào nhận được sự đồng cảm bởi thông điệp xuất phát từ những câu chuyện quen thuộc trong cuộc sống. Với nữ nghệ sĩ, việc còn sức khỏe, được gặp gỡ người thân và có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ đã là những niềm vui đáng trân trọng.

Nghệ sĩ Hồng Đào.

Hiện tại, Hồng Đào sống chủ yếu tại Mỹ, đồng thời thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia các dự án nghệ thuật. Sau đổ vỡ, chị tập trung cho gia đình, đặc biệt là hai con gái, song vẫn duy trì công việc diễn xuất ở cả hai thị trường.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn là gương mặt được các nhà làm phim lựa chọn cho nhiều dạng vai. Chị từng gây chú ý với vai bà Đào trong Mai của Trấn Thành, tác phẩm đạt khoảng 551 tỷ đồng tại phòng vé. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Chị Dâu với doanh thu hơn 113 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ đạt khoảng 171,7 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại thu hơn 82 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của diễn viên.

Năm 2026, Hồng Đào tiếp tục trở lại màn ảnh với Lên Hương, trong đó chị hóa thân thành bà Mũi, chủ một trại hòm. Phim đạt hơn 95 tỷ đồng tính đến 22/10. Nữ nghệ sĩ còn có Ngày Con Còn Mẹ, dự kiến khởi chiếu ngày 11/11, và Người Mẹ Xấu, dự kiến ra rạp ngày 31/12.

Từ những câu chuyện đời thường đến các vai diễn trên màn ảnh, Hồng Đào nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến tình cảm gia đình và những biến chuyển trong cuộc sống. Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời trân trọng thời gian bên người thân và những trải nghiệm mới.