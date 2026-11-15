Hồng Đào rơi nước mắt vì ánh mắt Phương Anh Đào

Buổi ra mắt, giao lưu phim “Ngày con còn mẹ” có sự góp mặt của đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam – Mr. Lee Jin-seon, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn diễn viên thực lực: nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Phương Anh Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo.

Trở lại với điện ảnh ở độ tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím – một người mẹ chịu nhiều tổn thương, dồn nén và mang trĩu nặng âu lo cho con cái. Nữ nghệ sĩ bộc bạch, tuổi tác của nhân vật trùng khớp với tuổi đời thực tế của mình ngoài đời. Những thăng trầm đời sống, đặc biệt là biến cố bạo bệnh từng trải qua, đã trở thành nguồn tư liệu xúc cảm đắt giá giúp cô hòa nhập trọn vẹn vào nhân vật.

Nghệ sĩ Hồng Đào bộc bạch: "Nhận vai bà Tím cùng tuổi với Hồng Đào ngoài đời, tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân – thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua – để thể hiện nhân vật.

Tôi từng tâm sự với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Phương Anh Đào có đôi mắt to rất giống đứa con gái lớn của tôi. Hai mẹ con tôi ngoài đời vốn không mấy hợp tính, nhưng lúc tôi bệnh nằm viện, con bé lại là người nằm dài trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất. Đôi lúc kịch bản có sẵn, song tôi mượn chính những trải nghiệm cuộc đời mình để thể hiện vai diễn này."

Về phía Phương Anh Đào, sau mối duyên "mẹ chồng hụt – con dâu hụt" gây sốt phòng vé đầu năm, nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi được chính thức trở thành con gái của nghệ sĩ Hồng Đào trên màn ảnh:

"Lần đầu tiên tôi được hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và toàn bộ ê-kíp; riêng má Hồng Đào, may mắn đây là lần làm việc thứ hai. Từ đợt làm phim trước, tôi đã mê tít mẹ rồi. Lần này có dịp làm việc lại với mẹ, câu chuyện đi theo dòng cảm xúc chân thật nhất, không gì tuyệt vời hơn khi má Hồng Đào đóng vai mẹ Tím của Mây. Tôi tự hào khi có dịp làm việc, học hỏi từ má.

Điều tôi thương nhất ở má là nguồn năng lượng dồi dào: 3-4 giờ sáng đến phim trường, lúc nào má cũng hừng hực khí thế, vô cùng chuyên nghiệp. Ngày nào má cũng trăn trở suy nghĩ làm sao cho phân đoạn sâu nhất, đáng yêu nhất. Suốt gần 30 ngày quay, điều làm tôi cảm động nhất là những phân đoạn bản thân không thoại câu nào, mẹ chỉ ngồi đó chứng kiến biến cố gia đình xảy ra. Sự từng trải của mẹ làm tôi dâng trào cảm xúc, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ"

Chia sẻ về cơ duyên quy tụ hai tên tuổi sáng giá của làng phim Việt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hào hứng tiết lộ nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào chính là hai lựa chọn đầu tiên, xuất hiện đồng thời trong tâm trí của cả anh lẫn nhà sản xuất Runup Vietnam ngay từ khi kịch bản thành hình. Tuy nhiên, hành trình nhận được cái gật đầu của hai nữ diễn viên lại khiến nam đạo diễn không ít lần "sợ hãi" bởi sự khó tính và trách nhiệm nghề nghiệp của họ.

Nhờ sự kỹ lưỡng ngay từ khâu tiền kỳ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tự nhận bản thân trải qua những ngày quay vô cùng "thảnh thơi" trên phim trường: "Tôi hoàn toàn khỏe khoắn, cứ để diễn viên thể hiện trọn vẹn cảm xúc. Có những phân đoạn dựng lên phim chỉ lấy 3 phút, nhưng tôi để chị Hồng Đào và Phương Anh Đào diễn liên tục 9 phút thoải mái. Cả hai người đều có nguyên tắc: không tin vào nhân vật, không đủ cảm xúc thì không diễn. Thậm chí quay xong, đạo diễn thấy ổn rồi, Phương Anh Đào vẫn xin: 'Cho em xin một take nữa'. Mọi người trên phim trường đùa gọi Phương Anh Đào là 'chủ đầu tư' vì muốn làm gì cũng được chiều."

Phim “Ngày con còn mẹ” khởi chiếu từ 11-11