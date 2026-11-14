Hồng Đào, Phương Anh Đào vừa tái hợp đã đón tin vui

Sau lần hợp tác trong Mai, Hồng Đào và Phương Anh Đào một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ. Lần này, cả hai đảm nhận hai nhân vật có mối quan hệ mẹ con, hứa hẹn mang đến câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân, những hiểu lầm và sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

Thông tin đáng chú ý là nhiều suất chiếu sớm của Ngày Con Còn Mẹ đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo chia sẻ từ phía giới thiệu phim, không ít suất chiếu bắt đầu được lấp đầy từ sớm. Đây là tín hiệu tích cực đối với một tác phẩm Việt khai thác đề tài gia đình, nhất là khi phim vẫn chưa bước vào ngày khởi chiếu chính thức.

Suất chiếu sớm của Ngày Con Còn Mẹ đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sự chú ý dành cho Ngày Con Còn Mẹ phần nào đến từ sức hút của hai nữ diễn viên chính. Trước đó, Hồng Đào và Phương Anh Đào từng có màn kết hợp trong Mai - bộ phim tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé Việt Nam. Sau dự án này, khán giả tiếp tục chờ đợi sự ăn ý của cả hai trong một câu chuyện có màu sắc hoàn toàn khác.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, cô gái lớn lên với cảm giác bản thân không được mẹ yêu thương bằng anh trai. Những tổn thương tích tụ qua năm tháng khiến Mây thường xuyên bất đồng, tranh cãi với mẹ. Nhân vật mang tâm lý phức tạp, vừa khao khát được quan tâm, vừa khó mở lòng trước người thân.

Trong khi đó, Hồng Đào vào vai bà Tím, người mẹ có cách thể hiện tình cảm khiến con gái nhiều lần cảm thấy bị bỏ quên. Mối quan hệ giữa bà Tím và Mây trở thành trung tâm câu chuyện. Những khác biệt trong suy nghĩ, cách nhìn nhận tình thân và những điều chưa thể nói thành lời khiến hai mẹ con liên tục rơi vào khoảng cách.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Biến cố bất ngờ xảy đến đã khiến Mây dần nhìn lại những điều mình từng tin tưởng. Cô bắt đầu nhận ra có những sự thật về mẹ mà bản thân chưa từng hiểu hết. Từ đó, Ngày Con Còn Mẹ mở ra hành trình đối diện với tổn thương, học cách lắng nghe và tìm lại sự kết nối giữa những người thân trong gia đình.

Việc Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong một câu chuyện mẹ con cũng tạo nên điểm nhấn đáng chờ đợi. Nếu ở Mai, cả hai cùng góp mặt trong một tác phẩm khai thác những mối quan hệ và lựa chọn của người trưởng thành, thì lần này, họ đứng ở hai vị trí đối lập trong một gia đình. Sự khác biệt ấy mở ra nhiều chất liệu diễn xuất cho cả hai diễn viên.

Ngày Con Còn Mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý gia đình. Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, phim còn có sự tham gia của Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Trần Huy Anh.

Ở thời điểm hiện tại, việc các suất chiếu sớm nhận được sự quan tâm là tín hiệu đáng khích lệ đối với ê-kíp. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé chính thức của Ngày Con Còn Mẹ vẫn cần chờ sau khi phim ra rạp. Sự đón nhận ban đầu của khán giả đang tạo thêm kỳ vọng cho màn tái hợp giữa Hồng Đào và Phương Anh Đào trong dự án điện ảnh mới.