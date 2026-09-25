Hồng Đào nói về ngày đặc biệt của mình

Hôm nay là ngày đặc biệt với Hồng Đào khi nữ nghệ sĩ chính thức bước sang tuổi mới. Không nhắc đến tuổi tác theo cách thông thường, chị lựa chọn nói về những niềm vui đang hiện diện trong cuộc sống. Với Hồng Đào, đó có thể là công việc mình yêu thích, những người thân thương bên cạnh hay đơn giản là những món quà được trao gửi bằng tình cảm.

Nhân dịp sinh nhật, Hồng Đào chia sẻ: "Tuổi mới mình không đếm số tuổi, mình đếm niềm vui". Nữ nghệ sĩ cũng viết về cách chị muốn sống trong chặng đường tiếp theo: "Vui thì cười, buồn thì cho bay! Thích thì làm, mệt thì nghỉ!". Những câu chữ ngắn gọn, mang màu sắc hài hước nhưng thể hiện khá rõ tâm thế của Hồng Đào khi bước sang một tuổi mới.

Những chia sẻ mới nhất từ Hồng Đào nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

"Nhẹ nhàng thôi, mình đâu còn trẻ để căng", chị viết. Thay vì đặt nặng chuyện tuổi tác, nữ nghệ sĩ hướng đến việc tận hưởng cuộc sống theo cách chủ động và vừa sức hơn. Hồng Đào cho biết chị muốn vui mỗi ngày, làm những điều mình yêu, gặp những người mình thương và tận hưởng cuộc sống.

Bên cạnh những chia sẻ về tuổi mới, Hồng Đào cũng dành lời cảm ơn đến những người đã gửi lời chúc và quà tặng trong ngày sinh nhật. Chị hài hước kể lại những món quà nhận được khá đa dạng, từ hoa, thiệp, nước hoa, thú nhồi bông, cây son, sách, trà thơm cho đến ô mai, tôm khô, mắm ruốc và xì dầu. Cách kể tự nhiên, vui vẻ giúp lời cảm ơn của nữ nghệ sĩ trở nên gần gũi thay vì quá trang trọng.

Sinh nhật năm nay của Hồng Đào cũng diễn ra trong thời điểm công việc điện ảnh của chị có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Lên Hương, bộ phim do Khương Ngọc đạo diễn và Hồng Đào đóng chính, hiện đã thu về 86 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Thành tích này giúp tác phẩm tiếp tục được chú ý sau thời gian phát hành, đồng thời nối dài chuỗi phim điện ảnh có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ trong những năm gần đây.

Sinh nhật năm nay của Hồng Đào cũng diễn ra trong thời điểm công việc điện ảnh của chị có thêm một dấu mốc đáng chú ý.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một nhân vật có màu sắc khác biệt so với nhiều hình tượng trước đó của chị. Bà Mũi gắn với công việc mai táng và được xây dựng với tính cách sắc sảo, tạo nên một tuyến nhân vật đáng chú ý trong câu chuyện. Sau những vai diễn được khán giả biết đến qua Mai, Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại, Hồng Đào tiếp tục duy trì sự hiện diện trên màn ảnh rộng bằng những lựa chọn vai diễn đa dạng.

Ở tuổi mới, nữ nghệ sĩ vẫn còn nhiều dự án điện ảnh đang chờ ra mắt. Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật, Hồng Đào không nói nhiều về những kế hoạch phía trước mà tập trung vào những điều giản dị ở hiện tại. Chị gửi lời cảm ơn đến những lời chúc tốt đẹp và tình cảm mọi người dành cho mình, đồng thời khép lại bằng lời chúc: "Happy Birthday to me".

Ở tuổi mới, Hồng Đào vẫn còn nhiều dự án điện ảnh đang chờ ra mắt.

Giữa những dấu mốc mới trong công việc, Hồng Đào đón tuổi mới bằng một quan niệm khá giản dị khi không đếm tuổi, chỉ đếm niềm vui. Đây cũng là cách nữ nghệ sĩ lựa chọn để nhìn về chặng đường phía trước, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn dành sự trân trọng cho công việc và những người đồng hành cùng mình.