Hồng Đào nói rõ lý do không đến xem kịch của Hồng Vân

Mới đây, Hồng Đào có dịp hội ngộ NSND Hồng Vân và Lê Khánh trong một chương trình. Tại đây, nữ nghệ sĩ bất ngờ tiết lộ lý do thời gian qua ít đến sân khấu của người bạn thân, khiến Hồng Vân lập tức "vỡ lẽ" về những lần Hồng Đào từ chối lời rủ đi xem kịch.

Hồng Đào cho biết cô đã chú ý đến Lê Khánh từ khi nữ diễn viên còn rất trẻ. Thời điểm đó, mỗi lần trở về Việt Nam, Hồng Đào thường dành thời gian đến sân khấu xem kịch. Trong một lần như vậy, cô bắt gặp một nữ diễn viên trẻ có lối diễn khiến mình ấn tượng.

Những chia sẻ mới đây của Hồng Đào nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

"Thật ra, ngày xưa mỗi lần mình về Việt Nam, đến sân khấu coi kịch thì có một cô bé rất trẻ, diễn rất hay, thì mình hỏi cô bé đó là ai mà diễn hay, mặt sáng trưng, sáng nhất trong dàn diễn viên trẻ thì mình biết Lê Khánh từ hồi đó", Hồng Đào chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, ấn tượng ban đầu ấy khiến cô tiếp tục chú ý đến Lê Khánh trong những lần đi xem kịch sau đó. Hồng Đào cho biết nếu trong dàn diễn viên có Lê Khánh, cô thường muốn xem vở diễn và dành lời khen cho đàn em: "Mỗi lần về Việt Nam coi kịch thấy dàn diễn viên có Lê Khánh là chị phải coi, duyên rất duyên".

Hồng Đào và Lê Khánh có dịp hợp tác chung trong hai dự án điện ảnh là Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại.

Từ chia sẻ này, Hồng Vân lập tức tìm ra lời giải cho một điều mà bản thân từng thắc mắc. NSND Hồng Vân hài hước nói: "Hèn gì chị Đào không qua bên mình coi kịch nữa, bây giờ mới biết".

Hồng Vân kể rằng mỗi khi bà giới thiệu hoặc rủ Hồng Đào đến xem một vở diễn hay tại sân khấu, nữ nghệ sĩ thường trả lời: "Bữa nay bận rồi". Qua câu chuyện vừa được Hồng Đào chia sẻ, Hồng Vân mới biết rằng người bạn thân có thể đã tranh thủ dành thời gian để đi xem Lê Khánh biểu diễn.

Màn đối đáp của hai nghệ sĩ mang đến không khí vui vẻ cho chương trình, đồng thời cho thấy sự gần gũi giữa Hồng Đào và Hồng Vân. Những lời trêu chọc qua lại xuất phát từ câu chuyện đi xem kịch và sự yêu mến của Hồng Đào dành cho đồng nghiệp.

Hồng Vân và Hồng Đào vốn có mối quan hệ thân thiết gần 40 năm.

Trước lời "bắt quả tang" của Hồng Vân, Hồng Đào cũng nhanh chóng giải thích: "Nói giỡn thôi chứ chị ủng hộ hai bên". Câu trả lời giúp câu chuyện trở lại đúng tinh thần hài hước ban đầu, đồng thời khẳng định nữ nghệ sĩ vẫn dành sự ủng hộ cho cả hai phía.

Qua cuộc trò chuyện, Lê Khánh cũng trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều khi chính sự duyên dáng trên sân khấu từ những ngày còn trẻ đã để lại ấn tượng với Hồng Đào. Màn hội ngộ giữa ba nghệ sĩ vì thế không chỉ mang đến những câu chuyện vui về sân khấu, mà còn cho thấy sự trân trọng của các thế hệ nghệ sĩ dành cho nhau trong quá trình hoạt động nghệ thuật.