Hồng Đào mâu thuẫn đỉnh điểm với con gái

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, người phụ nữ làm chủ một trại hòm và mang trong mình nhiều câu chuyện chưa được giải quyết từ quá khứ. Nếu mối quan hệ của bà Mũi với những nhân vật khác tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim, thì cuộc đối đầu với con gái Kim Ánh (Hạ Anh) lại là một trong những nút thắt quan trọng của câu chuyện gia đình.

Bà Mũi không phải người mẹ dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài cứng cỏi, thực tế và luôn đặt chuyện mưu sinh lên hàng đầu. Trong cách nhìn của bà, giữ được mảnh đất, duy trì trại hòm và giải quyết những món nợ cũ là điều cần thiết để gia đình có thể tiếp tục tồn tại. Chính suy nghĩ ấy khiến Hồng Đào phải thể hiện một nhân vật có nhiều lớp tâm lý, vừa thương con nhưng cũng vô tình tạo áp lực lên con.

Kim Ánh lại là một cô gái có tính cách hoàn toàn khác mẹ. Nhân vật do Hạ Anh thể hiện làm nghề trang điểm tử thi, làm nails và có vẻ ngoài bất cần, gai góc. Kim Ánh muốn tự quyết định cuộc sống của mình, trong khi bà Mũi lại thường nhìn mọi chuyện từ góc độ của một người từng trải qua nhiều biến cố. Sự khác biệt ấy khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn.

Điểm đáng chú ý trong Lên Hương nằm ở việc mâu thuẫn giữa bà Mũi và Kim Ánh không xuất hiện đơn thuần từ một cuộc cãi vã. Phía sau đó là những ám ảnh mà người mẹ đã mang theo trong nhiều năm. Bà Mũi bị mắc kẹt với mối nợ trong quá khứ, đồng thời quyết giữ lại mảnh đất đặt trại hòm để làm kế sinh nhai. Trong khi đó, Kim Ánh lại phải sống cùng những lựa chọn mà cô cảm thấy mình không được quyền quyết định.

Hồng Đào mâu thuẫn với con gái trong Lên Hương.

Khi những khác biệt ấy không còn có thể che giấu, hai mẹ con bước vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Đây cũng là phân đoạn để Hồng Đào bộc lộ rõ hơn mặt khác của bà Mũi: một người mẹ thương con nhưng cách yêu thương đôi khi trở thành sự kiểm soát. Những lời trách móc giữa hai nhân vật không chỉ xoay quanh chuyện hiện tại mà còn chạm đến những tổn thương được tích tụ từ lâu.

Với Hồng Đào, vai bà Mũi có điểm thú vị ở sự đối lập giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và những bất an bên trong. Nhân vật có thể quyết đoán khi đứng trước chuyện làm ăn, tiền bạc hay những món nợ, nhưng lại lúng túng khi phải đối diện với cảm xúc của chính con gái. Chính sự thiếu đồng điệu ấy khiến cuộc cãi vã trong Lên Hương trở thành một bước ngoặt quan trọng đối với mối quan hệ mẹ con.

Ở chiều ngược lại, Kim Ánh không đơn giản là cô con gái chống đối mẹ. Những phản ứng gay gắt của nhân vật xuất phát từ cảm giác không được thấu hiểu. Cô muốn sống theo lựa chọn của mình nhưng lại liên tục bị kéo trở lại những câu chuyện mà thế hệ trước để lại. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai mẹ con cũng phản ánh khoảng cách thường thấy giữa cha mẹ và con cái: một bên nghĩ rằng mình đang hy sinh, còn một bên lại cảm thấy mình đang bị áp đặt.

Đây cũng là điểm giúp Hồng Đào và Hạ Anh có nhiều đất diễn trong Lên Hương. Nếu bà Mũi đại diện cho thế hệ phụ nữ quen với việc chịu đựng và tự mình giải quyết mọi vấn đề, Kim Ánh lại đại diện cho một thế hệ muốn được lắng nghe và có quyền lựa chọn. Hai cách sống đối lập khiến những cuộc trò chuyện tưởng như rất đời thường nhanh chóng chuyển thành xung đột.

Không dừng lại ở việc tạo cao trào, mâu thuẫn này còn góp phần mở đường cho phần sau của bộ phim. Khi những bí mật và tổn thương dần được hé lộ, mối quan hệ giữa bà Mũi và Kim Ánh có cơ hội được nhìn lại từ một góc độ khác. Những gì tưởng như là sự lạnh lùng của người mẹ có thể bắt nguồn từ nỗi sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng, còn sự chống đối của người con cũng là kết quả của nhiều năm không tìm được tiếng nói chung.

Với Hồng Đào, bà Mũi vì thế không chỉ là một nhân vật phục vụ cho tuyến câu chuyện về trại hòm. Nhân vật còn đại diện cho những người phụ nữ mang quá khứ đi qua nhiều năm, đến mức những chấp niệm cũ vô tình ảnh hưởng đến chính những người thân yêu nhất.

Võ Tấn Phát và Hồng Đào trong Lên Hương.

Về tổng thể, Lên Hương xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát), một người đàn ông đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ và vô tình bước vào thế giới của bà Mũi cùng trại hòm đang gặp khó khăn. Bà Mũi đưa ra giao kèo để Tâm nằm trong quan tài giả chết nhằm cầu vận, từ đó kéo theo hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa chứa đựng những câu chuyện gia đình. Phim do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, có sự tham gia của Hồng Vân, Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh và NSƯT Tuyết Thu.

Đáng chú ý, Lên Hương đang có kết quả phòng vé khả quan. Theo dữ liệu phòng vé cập nhật ngày 17/9, phim đã đạt khoảng 49,64 tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu bảng doanh thu trong ngày ở thời điểm được ghi nhận. Trước đó, tác phẩm đã thu gần 30 tỷ đồng sau ba ngày chiếu sớm 11-13/9 và vượt mốc 38 tỷ đồng sau năm ngày.

Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi phim có doanh thu đáng chú ý của Hồng Đào trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những con số tại phòng vé, điều khiến vai bà Mũi được chú ý nằm ở tuyến tâm lý gia đình, đặc biệt là mối quan hệ nhiều lớp giữa người mẹ và cô con gái Kim Ánh. Cuộc cãi vã của họ trong Lên Hương vì thế không chỉ là một màn đối đầu, mà còn là điểm mở để câu chuyện đi sâu hơn vào những tổn thương, chấp niệm và giá trị của tình thân.