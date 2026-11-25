Hồng Đào liên tục gặp những tình huống trắc trở trong chuyện tình cảm qua hai bộ phim Chị Dâu và Ngày Con Còn Mẹ. Một người có chồng nhưng không được yêu thương, người còn lại tìm được bạn trai nhưng trớ trêu thay, đối phương đã có gia đình.

Trên màn ảnh, Hồng Đào dường như khá lận đận mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm. Trong Chị Dâu, nữ nghệ sĩ vào vai Ba Kỳ, một người phụ nữ có chồng nhưng đau đớn khi phát hiện người bạn đời không dành tình yêu cho mình mà có tình cảm với đàn ông. Đến Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào tiếp tục vào vai bà Tím, người tưởng tìm được niềm vui mới ở tuổi trung niên nhưng trớ trêu thay, bạn trai lại là người đàn ông đã có vợ. Hai nhân vật, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều khiến chuyện yêu đương của Hồng Đào trên màn ảnh trở nên éo le.

Hồng Đào trong Chị Dâu.

Trong Chị Dâu, Ba Kỳ là một nữ bác sĩ thẩm mỹ thành đạt, có cuộc sống tưởng chừng ổn định và vị trí nhất định trong gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô lại không hạnh phúc như vẻ ngoài. Người phụ nữ này phải đối diện với sự thật rằng chồng mình có tình cảm với người đồng giới. Bi kịch ấy khiến Ba Kỳ rơi vào trạng thái hụt hẫng, tổn thương khi mối quan hệ mà cô từng gắn bó không có được tình yêu trọn vẹn.

Điều đáng chú ý là Ba Kỳ không phải kiểu nhân vật yếu đuối. Cô có cá tính mạnh, nguyên tắc và luôn muốn kiểm soát mọi chuyện. Thế nhưng, trước những rạn nứt trong hôn nhân, sự thành đạt hay vẻ ngoài mạnh mẽ cũng không thể giúp người phụ nữ tránh khỏi những tổn thương tình cảm. Vai diễn của Hồng Đào góp phần tạo nên những lát cắt tâm lý đáng chú ý trong Chị Dâu, bộ phim từng đạt doanh thu khoảng 113 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam.

Nếu Ba Kỳ khổ sở vì cuộc hôn nhân không có tình yêu thì bà Tím trong Ngày Con Còn Mẹ lại rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu khác. Nhân vật của Hồng Đào là người mẹ luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho con cái. Dù vậy, bà Tím vẫn có những mong muốn riêng, trong đó có quyền được yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân.

Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Thế nhưng, chuyện tình cảm của bà Tím không diễn ra suôn sẻ. Người đàn ông khiến bà rung động hóa ra đã có vợ. Tình huống này đẩy nhân vật vào những màn đối đầu dở khóc dở cười, đặc biệt là phân đoạn người vợ xuất hiện với chiếc rìu trong tay giữa trời mưa. Từ một mối quan hệ tưởng chừng bình thường, bà Tím bất ngờ phải đối diện với tình huống đánh ghen đầy căng thẳng.

Với Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi thể hiện một nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc. Bà Tím vừa có nét duyên dáng, hài hước, vừa khiến người xem cảm nhận được những mong mỏi rất đời thường của một người phụ nữ muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng. Bộ phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có thời lượng 113 phút, chính thức khởi chiếu từ ngày 11/11/2026 và nhanh chóng đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng.

Từ Ba Kỳ đến bà Tím, Hồng Đào có hai câu chuyện tình cảm khác nhau nhưng đều mang đến những tình huống éo le cho nhân vật. Một người chịu tổn thương trong hôn nhân, một người gặp rắc rối khi mở lòng với tình yêu mới. Chính sự đối lập này tạo nên nét thú vị khi nhìn lại những vai diễn gần đây của nữ nghệ sĩ. Hiện tại, khán giả vẫn có thể theo dõi câu chuyện của bà Tím trong Ngày Con Còn Mẹ tại các rạp trên toàn quốc.