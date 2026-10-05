Hồng Đào hẹn hò cùng người đặc biệt

Mới đây, Hồng Đào đăng tải loạt ảnh hẹn hò cùng vợ chồng ca sĩ Thu Phương tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ hài hước viết: “Hẹn hò vợ chồng chị đẹp Thu Phương đi mua cây cảnh. Nói chuyện một hồi, cây cảnh từ cây con thành cây cổ thụ luôn. Cuối cùng về nhà, trong tay không có cây nào. Thôi kệ! Có cớ hẹn lần sau đi mua cây tiếp”.

Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách tương tác vui vẻ, gần gũi giữa Hồng Đào và vợ chồng Thu Phương. Cả hai đều là những nghệ sĩ hoạt động lâu năm, có nhiều mối quan hệ trong cộng đồng nghệ sĩ Việt ở hải ngoại. Qua chia sẻ của Hồng Đào, cuộc gặp trở thành dịp để bạn bè trò chuyện, dành thời gian bên nhau.

Hồng Đào đăng tải loạt ảnh hẹn hò cùng vợ chồng ca sĩ Thu Phương tại Mỹ.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn duy trì cuộc sống năng động giữa Mỹ và Việt Nam để làm việc. Nữ nghệ sĩ hiện dành nhiều thời gian cho hai con gái Vicky và Sophia Minh Châu, đồng thời tiếp tục nhận các dự án nghệ thuật mới.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Hồng Đào vẫn giữ nhịp làm nghề đều đặn. Năm 2026, nữ nghệ sĩ liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Lên Hương, Tazza 4: The Song of Beelzebub, Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu.

Đáng chú ý, Lên Hương đánh dấu một màu sắc khác của Hồng Đào khi cô vào vai bà Mũi, chủ một trại hòm. Phim khởi chiếu từ ngày 18/9/2026 và ghi nhận doanh thu hơn 92 tỷ đồng tính đến ngày 2/10.

Hồng Đào góp mặt trong Lên Hương.

Trước đó, Hồng Đào góp mặt trong nhiều phim điện ảnh có doanh thu đáng chú ý. Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu khoảng 191 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng.

Không chỉ tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, Hồng Đào còn mở rộng sang điện ảnh Hàn Quốc với Tazza 4: The Song of Beelzebub, trong đó cô đảm nhận vai Chủ tịch Thảo. Sau Lên Hương, nữ nghệ sĩ dự kiến trở lại màn ảnh với Ngày Con Còn Mẹ vào tháng 11 và Người Mẹ Xấu vào cuối năm 2026.

Ở thời điểm hiện tại, Hồng Đào vẫn duy trì nhịp sống và công việc khá bận rộn. Từ những cuộc gặp gỡ bạn bè đến loạt dự án điện ảnh liên tiếp, nữ nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường và hoạt động nghệ thuật với khán giả.