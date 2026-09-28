Hồng Đào hạnh phúc đón ngày đặc biệt ở tuổi 64

Hồng Đào đón sinh nhật tuổi 64 trong sự yêu thương của những người thân thiết. Mới đây, trợ lý của nữ nghệ sĩ đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật cô, kèm lời nhắn: “Happy Birthday chị Hồng Đào, người ‘bạn tâm giao’ của con. Mong Cô luôn bình an khoẻ mạnh, luôn xinh đẹp rạng ngời như đã và đang có”.

Lời chúc ngắn gọn nhưng đặc biệt gây chú ý bởi cách người trợ lý gọi Hồng Đào là “bạn tâm giao”. Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì cuộc sống gắn liền với công việc, gia đình và những mối quan hệ thân thiết trong nghề. Hình ảnh được chia sẻ đúng ngày sinh nhật cho thấy cô đang đón tuổi mới trong không khí ấm áp, khi những người đồng hành lâu năm vẫn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt.

Hồng Đào đón sinh nhật ở tuổi 64.

Hồng Đào sinh ngày 25/9/1962 tại Buôn Ma Thuột. Cô thuộc thế hệ nghệ sĩ sân khấu nổi bật của TP.HCM những năm 1980-1990, cùng thời với nhiều tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Vân, Hữu Châu. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, năm 1994, nữ nghệ sĩ sang Mỹ định cư và tiếp tục theo đuổi sân khấu, hài kịch.

Hồng Đào từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại trước khi trở lại Việt Nam và mở rộng sự nghiệp sang phim ảnh. Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh nữ nghệ sĩ duyên dáng trên sân khấu, những năm gần đây cô ngày càng xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng với các vai diễn có màu sắc đa dạng.

Một trong những bước ngoặt đáng nhớ là Cua Lại Vợ Bầu ra mắt năm 2019. Bộ phim đạt khoảng 191 tỷ đồng doanh thu phòng vé, mở ra giai đoạn Hồng Đào xuất hiện thường xuyên hơn trong các dự án điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Mai, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại.

Đặc biệt, Mai trở thành cột mốc lớn trong hành trình điện ảnh của Hồng Đào. Bộ phim của Trấn Thành đạt 551,219 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé trong nước. Trong phim, cô đảm nhận vai bà Đào - người mẹ có tính cách mạnh mẽ, thương con nhưng cũng nhiều mâu thuẫn. Vai diễn giúp Hồng Đào tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn.

Nghệ sĩ Hồng Đào.

Sau thành công của Mai, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong loạt phim có doanh thu đáng kể. Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng đạt khoảng 87-88 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 100 tỷ đồng, còn Mang Mẹ Đi Bỏ kết thúc hành trình tại phòng vé Việt với khoảng 171,7 tỷ đồng. Riêng Cục Vàng Của Ngoại đạt khoảng 82 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là Hồng Đào không dừng lại ở những vai diễn đã tạo dấu ấn. Năm 2026, cô tiếp tục có lịch làm việc dày đặc với Lên Hương, Tazza 4: The Song of Beelzebub, Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu. Đây cũng là giai đoạn nữ nghệ sĩ mở rộng hoạt động sang nhiều màu sắc điện ảnh khác nhau, từ phim gia đình Việt Nam đến dự án Hàn Quốc.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một nhân vật có màu sắc khác biệt so với nhiều hình tượng người mẹ mà cô từng thể hiện. Bộ phim chính thức ra rạp từ ngày 18/9/2026 và nhanh chóng trở thành một trong những dự án được chú ý tại phòng vé thời điểm hiện tại.

Với Tazza 4: The Song of Beelzebub, Hồng Đào tiếp tục ghi dấu ở thị trường quốc tế khi vào vai Chủ tịch Thảo. Đây là bước tiến mới sau khi cô từng xuất hiện trong series Beef của Netflix. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ còn làm quen với những kỹ năng liên quan đến poker nhằm phục vụ nhân vật.

Sau Lên Hương và Tazza 4, Hồng Đào còn tái xuất trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, dự kiến ra rạp ngày 11/11/2026. Cuối năm, cô tiếp tục góp mặt trong Người Mẹ Xấu, dự kiến khởi chiếu ngày 31/12.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn duy trì lịch trình làm việc với nhiều dự án điện ảnh trong nước và quốc tế. Những vai diễn mới đang tiếp tục mở ra chặng đường đáng chú ý của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh.