Hồng Đào gửi ngàn yêu thương đến Tuấn Trần

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự quan tâm khi chia sẻ bài viết gửi lời động viên đến Tuấn Trần. Dù đang bận rộn với lịch trình quảng bá Ngày Con Còn Mẹ, nữ diễn viên vẫn dành thời gian cổ vũ cho dự án điện ảnh mới của đàn em mang tên Trại Giam Hạnh Phúc.

Trong bài đăng, Hồng Đào viết: "Dear Tuấn Trần. Mặc dù gia đình neo đơn Bà Tím của mẹ đang quay cuồng với Cinetour để quảng bá phim nhưng vẫn tranh thủ gửi ngàn yêu thương để cổ vũ cho phim của con!".

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn hài hước nhận xét dàn diễn viên và đạo diễn của Trại Giam Hạnh Phúc là những "hot boy đẹp", đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng tác phẩm sẽ được đông đảo khán giả đón nhận. Hồng Đào khép lại lời nhắn bằng lời chúc: "Mẹ con mình mỗi người một phim , nhưng cùng chung một mục tiêu: làm phim thật tốt và đưa khán giả ra rạp thật đông! Mẹ chúc con và ê kíp đại thắng nhé".

Hồng Đào thu hút sự quan tâm khi chia sẻ bài viết gửi lời động viên đến Tuấn Trần.

Động thái của Hồng Đào nhận được sự chú ý bởi thời điểm hiện tại, cả hai đều có dự án điện ảnh riêng tham gia đường đua phòng vé Việt. Trong khi Hồng Đào đang quảng bá Ngày Con Còn Mẹ, Tuấn Trần chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Trại Giam Hạnh Phúc.

Đáng nói, thay vì thể hiện sự cạnh tranh giữa hai dự án, Hồng Đào và Tuấn Trần lại dành cho nhau những lời động viên thân tình. Cách xưng hô "mẹ - con" cũng khiến nhiều khán giả nhớ đến mối quan hệ đặc biệt của hai nghệ sĩ trong những dự án trước đây.

Hồng Đào và Tuấn Trần từng có màn kết hợp đáng nhớ trong bộ phim điện ảnh Mai của Trấn Thành ra mắt năm 2024. Trong tác phẩm này, Hồng Đào đảm nhận vai bà Đào, còn Tuấn Trần vào vai Sâu, con trai của nhân vật. Những phân đoạn hai mẹ con đối diện với mâu thuẫn, tổn thương và tình cảm gia đình đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hồng Đào và Tuấn Trần trong phim điện ảnh Mai.

Trước đó, cả hai cũng từng có dịp xuất hiện trong Đất Rừng Phương Nam. Qua những lần hợp tác, Hồng Đào và Tuấn Trần xây dựng được sự gần gũi, thân thiết. Vì vậy, cách nữ nghệ sĩ tiếp tục gọi đàn em là "con" ngoài đời khiến người hâm mộ thích thú.

Về phía Tuấn Trần, nam diễn viên đang có thêm cơ hội thử sức với một màu sắc nhân vật mới qua Trại Giam Hạnh Phúc. Bộ phim do Trung Lùn đạo diễn, được sản xuất bởi Bluebells Studios. Tác phẩm được phân loại T16.

Sự xuất hiện của Tuấn Trần trong dự án mới tiếp tục thu hút sự quan tâm sau những dấu ấn điện ảnh trước đó. Nam diễn viên từng ghi điểm qua Bố Già, Đất Rừng Phương Nam và đặc biệt là Mai - bộ phim đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trong khi đó, Hồng Đào cũng đang có một giai đoạn hoạt động sôi nổi. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Tím trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, tác phẩm đang nhận được sự chú ý tại phòng vé. Việc vừa quảng bá dự án của mình, vừa dành lời chúc cho đồng nghiệp cho thấy sự gắn bó giữa những người từng có cơ hội làm việc chung.

Dù hiện tại mỗi người theo đuổi một dự án riêng, tình cảm giữa Hồng Đào và Tuấn Trần vẫn là chi tiết được khán giả quan tâm. Lời chúc giản dị của nữ nghệ sĩ cũng góp thêm một câu chuyện đẹp về sự đồng hành giữa các diễn viên trong hành trình phát triển điện ảnh Việt.