Khán giả vừa khóc với bà Tím trong Ngày Con Còn Mẹ. Bà Tím là người mẹ thiên vị con trai, giấu bệnh nặng và chỉ sợ thành gánh nặng của các con. Phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ra rạp từ 11/11 và đã thu gần 60 tỷ đồng. Chỉ hơn một tháng nữa, Hồng Đào sẽ trở lại rạp với hình ảnh trái ngược hoàn toàn: bà Hồng trong Người Mẹ Xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, người từng làm phim trăm tỷ Thiên Đường Máu.

Hồng Đào từ bà Tím trong Ngày Con Còn Mẹ đến bà Hồng trong Người Mẹ Xấu. Ảnh: NSX

Nếu bà Tím khổ vì con thì bà Hồng lại khiến con khổ vì mình. Nhân vật mang đủ thói hư tật xấu: móc túi, trộm vặt, gian lận cờ bạc, dùng đủ chiêu trò để đạt mục đích. Con trai bà là Lạc (Steven Nguyễn), một đại ca giang hồ lạnh lùng, thường phải lao vào ẩu đả với các phe phái để bảo vệ mẹ mỗi khi bà gây chuyện.

Teaser phim mở đầu bằng cảnh bà Hồng bị dọa nạt và Lạc xuất hiện đúng lúc. Có con trai chống lưng, bà thẳng tay tát đối thủ do Kiều Trinh đóng. Lạc tuyên bố: "Ai còn ăn hiếp má tôi nữa, đừng có trách". Anh từng khuyên mẹ "giải nghệ", nhưng bà Hồng vẫn tự tin làm tiếp vì biết sau lưng luôn có con. Câu thoại của bà với con trai hé lộ quá khứ tăm tối của Lạc: "Mày có làm gì đi chăng nữa không có ai nghĩ mày lương thiện đâu". Dòng giới thiệu phim viết: "Mẹ là lý do con không thể quay đầu".

Chia sẻ về vai diễn, Hồng Đào cho biết chị đã đóng nhiều người mẹ hiền, người mẹ hy sinh, nên muốn thử làm một người mẹ xấu. Theo chị, thử thách lớn nhất là thể hiện trọn vẹn mặt tối của nhân vật trong một mối quan hệ mẹ con đặc biệt. Để vào vai, nữ nghệ sĩ chấp nhận tạo hình gai góc: tóc rối, ánh nhìn lạnh, khác hẳn vẻ hiền hậu quen thuộc.

Hồng Đào trong tạo hình bà Hồng. Ảnh: NSX

Đây là lần đầu Hồng Đào đóng chung với Steven Nguyễn. Nam diễn viên cũng lần đầu đóng đại ca giang hồ trên màn ảnh rộng, sau thành công của Trại Buôn Người. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đánh giá Steven có nền tảng thể lực và khả năng hành động tốt. Nam diễn viên đã luyện tập nhiều để quay các cảnh đánh tay đôi, truy đuổi. Phim còn có Doãn Quốc Đam trong vai một tay anh chị cộm cán, hứa hẹn đẩy mâu thuẫn lên cao. Trước đó, Saostar từng đưa tin Hồng Đào "báo" con trai trong dự án này.

Người Mẹ Xấu do Mega GS sản xuất, dự kiến khởi chiếu ngày 31/12/2026, tham gia đường đua phim Việt cuối năm.