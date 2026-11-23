Mới đây, Hồng Đào chia sẻ hình ảnh trở về Mỹ trên trang cá nhân. Bên cạnh sự quan tâm dành cho hành trình di chuyển của nữ nghệ sĩ, khán giả còn chú ý đến màn trò chuyện giữa chị và NSƯT Hữu Châu. Dưới bài đăng, nam nghệ sĩ gửi lời nhắn: “Bà về bình an, vui khoẻ hén!”. Đáp lại, Hồng Đào hài hước viết: “Nguyễn Hữu Châu Tui về! Ở nhà nhậu ít ít thôi nha”.

Cuộc đối đáp ngắn gọn, tự nhiên cho thấy sự gần gũi giữa hai nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó. Không cần những lời lẽ cầu kỳ, cách Hồng Đào nhắc nhở người bạn thân hạn chế nhậu nhẹt mang đến cảm giác thân thuộc như những người trong gia đình. Khoảnh khắc này cũng khiến khán giả nhớ đến tình bạn đặc biệt kéo dài hơn 45 năm của cả hai.

Màn tương tác hài hước của Hồng Đào và Hữu Châu khiến khán giả thích thú.

Hồng Đào và Hữu Châu quen biết từ năm 1981, khi cùng theo học lớp diễn viên khóa 6 tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Cả hai thuộc nhóm bạn thân thường được nhắc đến với tên gọi “tứ H”, gồm Hồng Đào, Hồng Vân, Hữu Châu và Hữu Nghĩa. Từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, họ cùng trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ, chứng kiến hành trình trưởng thành và những thăng trầm trong sự nghiệp của nhau.

Một trong những câu chuyện từng được Hữu Châu chia sẻ khiến khán giả thích thú là việc anh từng thầm mến cô bạn cùng lớp Hồng Đào thời trẻ. Vì tính cách nhút nhát, nam nghệ sĩ không trực tiếp bày tỏ tình cảm mà chọn cách gửi những tờ báo có gạch dưới một số câu mang ý nghĩa đặc biệt. Ngoài ra, trong những ngày đầu đi diễn còn nhiều khó khăn, Hữu Châu từng giao tiền cát-xê cho Hồng Đào giữ hộ. Nhờ người bạn có tính tiết kiệm quản lý tiền bạc, anh tích góp được khoản tiền mua chiếc xe máy đầu tiên.

Sau hơn bốn thập kỷ, tình cảm giữa hai nghệ sĩ vẫn được duy trì bền chặt. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn có thể thoải mái chia sẻ, trêu đùa và quan tâm đến cuộc sống của nhau. Tháng 5/2026, hình ảnh Hồng Đào và Hữu Châu mặc trang phục đôi trong chuyến đi chùa từng khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều khán giả hào hứng ghép đôi hai nghệ sĩ, dù Hồng Đào sau đó cho biết đây chỉ là chuyến đi cùng nhóm bạn.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu đều thuộc thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu kịch TP.HCM. Hồng Đào sinh năm 1962, được yêu mến nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng và khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Sau thời gian định cư tại Mỹ từ năm 1994, chị vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và từng bước trở lại với nhiều dự án điện ảnh trong nước.

Hữu Châu và Hồng Đào quen biết từ thời còn học chung trường sân khấu. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, thời gian gần đây, Hồng Đào tiếp tục nhận được sự quan tâm qua bộ phim Ngày Con Còn Mẹ. Trong tác phẩm, nữ diễn viên cho thấy khả năng thể hiện những cung bậc cảm xúc tinh tế, đặc biệt ở những câu chuyện xoay quanh tình thân và gia đình. Đáng chú ý, chị từng chia sẻ về quá trình làm việc với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, thậm chí chủ động đề nghị ê-kíp mạnh tay cắt bỏ những phân đoạn chưa thực sự cần thiết để bảo đảm chất lượng chung của bộ phim. Điều này phần nào cho thấy sự nghiêm túc và kinh nghiệm của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm làm nghề.

Trong khi đó, Hữu Châu sinh năm 1966, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều tác phẩm sân khấu như Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, đồng thời tham gia các phim điện ảnh như Lô tô, Cua lại vợ bầu và Lật mặt 8. Anh được đánh giá cao bởi khả năng hóa thân đa dạng, từ những vai diễn hài hước đến nhân vật có nội tâm phức tạp.

Tháng 9/2026, cả hai tiếp tục có dịp tái hợp trong phim điện ảnh Lên hương. Hữu Châu từng chia sẻ mong muốn được diễn chung với người bạn thân là một trong những lý do khiến anh nhận lời tham gia dự án. Đến tháng 11/2026, nam nghệ sĩ còn có màn tương tác hài hước khi công khai đòi nhân vật bà Mũi của Hồng Đào 500 triệu đồng để quảng bá phim.

Ở tuổi U60, Hồng Đào vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất, đồng thời dành thời gian cho gia đình và hai con gái. Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với nghệ sĩ Quang Minh, nữ diễn viên hiện có cuộc sống tương đối kín tiếng. Hữu Châu cũng lựa chọn lối sống giản dị, dành nhiều tâm huyết cho sân khấu và các dự án nghệ thuật.

Hai nghệ sĩ vẫn giữ tình bạn thân thiết sau hơn bốn thập kỷ gắn bó. Ảnh: FBNV

Từ những kỷ niệm thời thanh xuân đến màn trò chuyện trước lúc Hồng Đào trở về Mỹ, tình bạn của hai nghệ sĩ vẫn khiến công chúng dành nhiều thiện cảm. Hơn 45 năm đồng hành, họ vẫn giữ được sự quan tâm chân thành, những lời trêu đùa gần gũi và sự gắn bó đáng quý giữa đời sống nghệ thuật.