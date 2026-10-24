Hồng Đào chúc mừng Steven Nguyễn

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào đăng tải hình ảnh thư mời tham dự sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 kèm dòng trạng thái dành cho Steven Nguyễn: “Với cái đà này thì chắc mình sẽ lên đây chúc mừng phim mới của Steven Nguyễn mỗi tuần. Chia vui cùng con. Ráng giải quyết công chuyện với các chị em xinh đẹp đi nhé, xong rồi về với mẹ già”.

Lời nhắn của Hồng Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách xưng hô gần gũi, thân tình. Đáng chú ý, cả hai sẽ tiếp tục có dịp xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh trong dự án điện ảnh Người Mẹ Xấu dự kiến ra rạp vào cuối năm nay.

Nghệ sĩ Hồng Đào.

Chị Chị Em Em 3 là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Steven Nguyễn trong năm 2026. Phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, khai thác những mối quan hệ tình cảm chồng chéo, bí mật và những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu với danh dự. Tác phẩm quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh, NSND Lê Khanh cùng Steven Nguyễn.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, chồng của nhân vật Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Khác với hình tượng gai góc mà khán giả từng quen thuộc, nhân vật lần này có những nét khôn khéo, lanh lợi và nhiều toan tính. Theo kế hoạch công bố, Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu cuối tháng 10. Sự thay đổi về hình tượng tiếp tục mở ra cơ hội để Steven Nguyễn thử sức với dạng nhân vật có màu sắc khác biệt.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Không dừng lại ở dự án này, nam diễn viên còn chuẩn bị tái ngộ Hồng Đào trong Người Mẹ Xấu, bộ phim thuộc thể loại hành động, tình cảm và tâm lý xã hội, dự kiến phát hành cuối tháng 12. Trong phim, Hồng Đào vào vai một người mẹ không hoàn hảo, còn Steven Nguyễn đảm nhận vai Lạc, con trai của nhân vật này. Câu chuyện xoay quanh hành trình của hai mẹ con giữa những biến cố, hiểm nguy và thế giới ngầm.

Đây là lần đầu tiên Hồng Đào và Steven Nguyễn hợp tác trong một dự án điện ảnh với vai mẹ con. Nếu nữ nghệ sĩ có cơ hội thể hiện một hình tượng khác biệt so với những vai diễn quen thuộc, Steven Nguyễn cũng tiếp tục thử thách bản thân với nhân vật giang hồ có nhiều phân cảnh hành động. Màn kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên vì thế trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi của Người Mẹ Xấu.

Hồng Đào và Steven Nguyễn hợp tác trong Người Mẹ Xấu.

Lịch trình của Steven Nguyễn hiện khá dày đặc. Bên cạnh Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu, anh còn góp mặt trong Bắt Cá Ba Tay, dự kiến ra mắt ngày 4/12/2026, cùng các dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Trước đó, Trại Buôn Người ra rạp ngày 25/9 và ghi nhận doanh thu gần 470 tỷ đồng tính đến sáng 21/10. Trước đó, Mưa Đỏ đạt khoảng 714 tỷ đồng tại phòng vé.

Tuy nhiên, hành trình của Steven Nguyễn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua Mưa Đỏ, nam diễn viên đã có khoảng 10 năm làm nghề, từng trải qua công việc soát vé, diễn sân khấu kịch và tham gia các dự án web drama. Những năm tháng tích lũy kinh nghiệm giúp anh có thêm cơ hội khi được chú ý rộng rãi.

Sau bước ngoặt từ Mưa Đỏ, Steven Nguyễn liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh với những dạng vai khác nhau. Lời chúc của Hồng Đào vì thế cũng xuất hiện trong giai đoạn nam diễn viên có nhiều hoạt động đáng chú ý. Trong thời gian tới, khán giả sẽ tiếp tục theo dõi những màn hóa thân mới của anh, đặc biệt là cuộc hội ngộ cùng Hồng Đào trong Người Mẹ Xấu vào dịp cuối năm.