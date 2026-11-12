Hồng Đào chuẩn bị tham gia phim Hollywood

Mới đây, MC Nguyên Khang đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đào, đặc biệt là kế hoạch hoạt động nghệ thuật sắp tới của nữ diễn viên tại Mỹ. Theo tiết lộ của nam MC, Hồng Đào đang có cơ hội góp mặt trong một dự án phim Hollywood sau thời gian dài làm việc với ê-kíp sản xuất.

Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật, MC Nguyên Khang tổ chức một concert đặc biệt, quy tụ đông đảo nghệ sĩ từng xuất hiện trong talkshow của anh như NSND Hồng Vân, Lê Khánh, Như Quỳnh cùng nhiều khách mời nổi tiếng khác. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nghệ sĩ Hồng Đào lại khiến không ít người tiếc nuối.

MC Nguyên Khang có những chia sẻ đáng chú ý về nghệ sĩ Hồng Đào mới đây.

Trước đó, Hồng Đào từng gây sốt khi thể hiện ca khúc Xuân Thì trong talkshow của MC Nguyên Khang. Màn trình diễn bất ngờ của nữ nghệ sĩ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem và nhận về nhiều lời khen ngợi. Chính vì vậy, việc Hồng Đào không xuất hiện trong concert lần này càng khiến khán giả tò mò.

Chia sẻ về lý do, MC Nguyên Khang tiết lộ: "Ban đầu lịch show diễn này tổ chức vào ngày 5/12 là lấy theo lịch của chị Hồng Đào, đặc biệt là sau khi bài hát Xuân Thì của chị Hồng Đào viral thì Nguyên Khang có mời chị tham gia concert chung, chị Hồng Đào cũng sắp xếp hết mọi thứ để về trong show này. Tuy nhiên phút cuối thì chị Hồng Đào nhận được một email xác nhận từ phía bên Hollywood là có một phim ở bên Mỹ đã làm việc với chị Hồng Đào cả năm trời rồi nên là cuối cùng, chị Hồng Đào lại bị lỡ hẹn với mình lần này. Chị Hồng Đào cũng tiếc và mong muốn xuất hiện cùng mình ở lần sau".

Hồng Đào đã và đang làm việc với ê-kíp phim Hollywood.

Thông tin này nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong chia sẻ của MC Nguyên Khang. Đặc biệt, chi tiết phía Hollywood đã làm việc với Hồng Đào suốt một năm cho thấy dự án không phải lời mời bất ngờ mà đã trải qua quá trình trao đổi, chuẩn bị kéo dài.

Dù hiện tại tên phim, vai diễn cũng như thời điểm bấm máy chưa được tiết lộ, việc Hồng Đào nhận được xác nhận từ phía dự án tại Mỹ vẫn là tín hiệu đáng mừng đối với sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Ở độ tuổi U70, Hồng Đào vẫn duy trì sức hoạt động nghệ thuật đáng nể. Không chỉ liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh Việt, nữ diễn viên còn cho thấy sự bền bỉ, niềm đam mê với nghề và khả năng chinh phục những cơ hội mới.

Ở độ tuổi U70, Hồng Đào vẫn duy trì sức hoạt động nghệ thuật đáng nể.

Nếu chính thức góp mặt trong dự án Hollywood lần này, đây sẽ là một dấu mốc đáng chú ý tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của Hồng Đào, đồng thời mở ra thêm kỳ vọng về sự hiện diện của nghệ sĩ Việt trong các sản phẩm điện ảnh quốc tế.