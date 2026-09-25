Hồng Đào chạnh lòng khi chia sẻ về chuyện làm mẹ

Mới đây, Hồng Đào gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mới của dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ cùng dòng trạng thái: "Làm mẹ, đôi khi chỉ mong các con vẫn còn muốn trở về, vẫn còn ngồi cạnh nhau sum vầy. Nhưng liệu có phải cứ đủ người là đã ấm êm, hạnh phúc?". Chỉ một câu hỏi, nữ nghệ sĩ đã gợi mở phần nào màu sắc cảm xúc của bộ phim cũng như những trăn trở quen thuộc trong hành trình làm mẹ.

Hình ảnh được Hồng Đào đăng tải xoay quanh một bữa cơm gia đình với sự xuất hiện của bà Tím cùng các con. Khung cảnh tưởng như ấm cúng lại cho thấy những khác biệt trong cách người mẹ dành sự quan tâm cho từng thành viên. Chi tiết này cũng phần nào hé lộ mâu thuẫn giữa bà Tím và Mây, nhân vật do Phương Anh Đào đảm nhận.

Hồng Đào chia sẻ hình ảnh mới của Ngày Con Còn Mẹ cùng một câu hỏi về hạnh phúc gia đình. Ảnh: NSX

Ngày Con Còn Mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý gia đình và dự kiến chính thức khởi chiếu từ ngày 11/11/2026. Phim có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo, Huy Anh, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Công Ninh và Ma Ran Đô.

Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Tím, còn Phương Anh Đào đảm nhận Mây, con gái của bà. Mối quan hệ giữa hai nhân vật không được xây dựng theo hướng hoàn toàn êm đềm. Mây lớn lên với cảm giác mình không phải người con được mẹ yêu thương nhất. Những tổn thương tích tụ theo thời gian khiến cô dần trở nên tủi thân và lạc lõng ngay trong chính gia đình của mình.

Chi tiết này được thể hiện khá rõ qua hình ảnh mới được công bố. Một hành động quan tâm tưởng chừng rất bình thường của mẹ Tím dành cho con trai lại là điều Mây chưa từng một lần nhận được. Sự khác biệt trong cách đối xử khiến cảm giác thiếu thốn tình cảm của Mây ngày càng rõ rệt, đồng thời đặt ra câu hỏi về nguyên nhân phía sau cách bà Tím đối xử với các con.

Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp sau Mai, lần này vào vai mẹ con trên màn ảnh. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện vì thế không chỉ xoay quanh việc một gia đình có còn đủ thành viên hay có thể ngồi cùng nhau bên một mâm cơm. Với Mây, điều đáng quan tâm hơn là cô có thực sự cảm nhận được tình yêu và sự công bằng từ người mẹ của mình hay không.

Từ mối quan hệ này, Ngày Con Còn Mẹ đặt ra một vấn đề quen thuộc trong đời sống gia đình: sự yêu thương đôi khi không chỉ nằm ở những gì một người mẹ làm cho con, mà còn ở cách những đứa trẻ cảm nhận về tình cảm ấy. Một hành động xuất phát từ sự quan tâm có thể được người này xem là bình thường, nhưng lại trở thành điều khiến người khác tổn thương nếu họ chưa từng nhận được.

Ngày Con Còn Mẹ cũng đánh dấu lần tái hợp đáng chú ý của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai. Trong bộ phim của Trấn Thành, hai nữ diễn viên từng xuất hiện trong mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu hụt". Lần này, cả hai chuyển sang một mối quan hệ hoàn toàn khác khi trở thành mẹ con ruột trên màn ảnh. Sự thay đổi về tuyến nhân vật mang đến cho hai diễn viên một không gian diễn xuất khác biệt. Nếu mối quan hệ trong Mai được đặt giữa những va chạm và khác biệt trong quan điểm sống, thì Ngày Con Còn Mẹ tập trung vào tình mẫu tử cùng những tổn thương hình thành trong chính một gia đình.

Ngày Con Còn Mẹ khai thác câu chuyện tình mẫu tử dưới góc nhìn tâm lý gia đình. Ảnh: ĐPCC

Với Hồng Đào, bà Tím là một người mẹ có cách yêu thương riêng nhưng không phải lúc nào cũng khiến các con cảm nhận được sự quan tâm ấy theo cùng một cách. Trong khi đó, Mây mang theo những ấm ức kéo dài và cảm giác mình luôn đứng ngoài sự ưu ái của mẹ. Chính sự khác biệt trong cách nhìn giữa hai mẹ con tạo nên nút thắt cho câu chuyện. Mẹ Tím có thể có lý do riêng cho những lựa chọn của mình, nhưng với Mây, những gì cô nhìn thấy và trải qua lại tạo thành một vết thương khó xóa bỏ.

Dòng trạng thái mới của Hồng Đào đặt trọng tâm vào một câu hỏi tưởng như đơn giản: một gia đình có đủ người liệu đã đồng nghĩa với hạnh phúc? Ngày Con Còn Mẹ dường như tìm câu trả lời thông qua chính mối quan hệ giữa bà Tím và các con.

Ngoài đời, Hồng Đào cũng được biết đến là người dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho hai con gái. Những trải nghiệm trong hành trình làm mẹ có thể giúp nữ nghệ sĩ có thêm sự đồng cảm khi hóa thân thành bà Tím, một người mẹ mong các con trở về nhưng đồng thời phải đối diện với những khoảng cách trong chính gia đình mình.

Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026. Bên cạnh câu chuyện tình mẫu tử, bộ phim đặt ra vấn đề về cách các thành viên trong một gia đình yêu thương, thấu hiểu và nhìn nhận nhau, qua đó mở ra câu hỏi liệu sự sum vầy về hình thức có thực sự đủ để tạo nên một mái ấm.