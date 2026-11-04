Hồng Đào bất ngờ tiết lộ tên 'chồng'

Mới đây, đoạn video hậu trường phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ thu hút sự chú ý khi ghi lại khoảnh khắc tương tác thú vị giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào. Trong một phân đoạn tại bệnh viện, khi được bạn diễn hỏi chồng là ai, Hồng Đào bất ngờ trả lời tên Hứa Quang Hán. Câu đáp hài hước, có phần tinh nghịch của nữ nghệ sĩ khiến không khí hậu trường trở nên vui vẻ, đồng thời nhận được sự thích thú từ khán giả.

Khoảnh khắc này phần nào cho thấy nét duyên sân khấu và tính cách hài hước vốn là dấu ấn của Hồng Đào. Dù đảm nhận nhân vật có số phận nhiều tổn thương trong phim, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự thoải mái, gần gũi khi làm việc cùng đồng nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp chị duy trì sức hút sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Hồng Đào gây thích thú với câu trả lời hài hước trong hậu trường Ngày Con Còn Mẹ.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ dành cả đời chăm lo cho gia đình nhưng có cách thể hiện tình cảm khiến các con đôi khi cảm thấy bị tổn thương. Phương Anh Đào vào vai Mây, cô con gái luôn mang cảm giác bị mẹ bỏ quên và cho rằng anh trai Pháo (Huy Anh) mới là người được bà Tím yêu thương nhất. Những bất đồng kéo dài khiến hai mẹ con ngày càng xa cách, cho đến khi biến cố sức khỏe nghiêm trọng của bà Tím buộc các thành viên phải nhìn lại mối quan hệ gia đình.

Bộ phim thuộc thể loại tình cảm, tâm lý gia đình do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 11/11/2026. Tác phẩm còn có sự tham gia của Nguyên Thảo, Ma Ran Đô, Quỳnh Lương, NSƯT Lê Thiện và NSƯT Công Ninh. Đáng chú ý, đây là lần tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai (2024). Nếu trước đó cả hai chưa có nhiều cơ hội phát triển mối quan hệ mẹ con trên màn ảnh, lần này họ trực tiếp đối diện với những xung đột tình thân phức tạp.

Đằng sau những khoảnh khắc vui vẻ tại phim trường, Hồng Đào cũng có những chia sẻ đáng suy ngẫm về nhân vật. Trong đoạn hậu trường với chủ đề Mùi bệnh viện, nữ nghệ sĩ cho biết không gian ghi hình tại bệnh viện mang đến cảm giác ám ảnh bởi mùi cồn và thuốc sát trùng. Điều khiến chị đồng cảm hơn cả là tâm lý của những bậc cha mẹ khi tuổi già, sức yếu, phải nhờ đến sự chăm sóc của con cái. Nữ nghệ sĩ bày tỏ không có cha mẹ nào muốn bản thân trở thành gánh nặng cho con.

Hồng Đào và Phương Anh Đào đảm nhận vai mẹ con trong phim mới.

Sinh năm 1962, Hồng Đào là một trong những gương mặt gạo cội của nghệ thuật Việt Nam. Chị bắt đầu hoạt động sân khấu từ thập niên 1980, sau đó sang Mỹ định cư vào năm 1994 nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Từ những vai diễn hài duyên dáng bên nghệ sĩ Quang Minh đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai khác nhau.

Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh được chú ý như Thưa Mẹ Con Đi, Mai, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Lên Hương. Đặc biệt, vai bà Đào trong Mai giúp chị tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ, trong khi nhân vật người mẹ mắc bệnh Alzheimer trong Mang Mẹ Đi Bỏ tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất giàu cảm xúc. Với vai diễn này, nữ nghệ sĩ được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều 2025.

Bên cạnh sự nghiệp, Hồng Đào cũng trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Sau những thăng trầm, nữ nghệ sĩ lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc hai con gái Vicky và Sophia, đồng thời duy trì cuộc sống giữa Mỹ và Việt Nam. Năm 2023, chị còn trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ và mất nhiều tháng hồi phục. Sau biến cố sức khỏe, Hồng Đào dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất và trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên người thân.

Nữ nghệ sĩ tiếp tục thử sức với vai diễn giàu cảm xúc trong Ngày Con Còn Mẹ.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn tích cực tham gia các dự án mới, không ngại thử sức với những nhân vật có tâm lý phức tạp. Từ một nghệ sĩ sân khấu đến gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, chị duy trì sức hút bằng sự nghiêm túc với nghề và khả năng làm mới bản thân. Khoảnh khắc bất ngờ nhắc đến Hứa Quang Hán trong hậu trường Ngày Con Còn Mẹ cũng cho thấy nét duyên dáng vẫn được nữ nghệ sĩ giữ nguyên sau nhiều năm làm nghề.