Hồng Đào bất ngờ đổi nghề ở tuổi 64

Mới đây, Hồng Đào chia sẻ một trải nghiệm đặc biệt nhân dịp sinh nhật tuổi 64. Thay vì xuất hiện với một vai diễn mới trên sân khấu hay màn ảnh, nữ nghệ sĩ lần đầu thử sức ở vai trò ca sĩ khi nhận lời tham gia một sản phẩm âm nhạc cùng Hồng Vân và Lê Khánh.

Theo Hồng Đào, vài tháng trước, Nguyên Khang gọi điện và ngỏ lời: “Chị ơi, hát cho em một bài nha!”. Phản ứng đầu tiên của nữ nghệ sĩ là: “Em điên hả Khang?”. Tuy nhiên, Nguyên Khang nhanh chóng thuyết phục đàn chị rằng không cần hát hay, chỉ cần sự mộc mạc và tình cảm, đồng thời rủ Hồng Đào hát chung với Hồng Vân và Lê Khánh.

Cuối cùng, vì “toàn người thương” nên Hồng Đào quyết định liều một phen. Nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ: “Cảm ơn Khang cho chị một cơ hội được ‘làm khác mình’”. Cô cũng gửi lời cảm ơn Hiệp - người dành nhiều thời gian thu âm và Trinh Duy Anh, người đảm nhận phần giữ nhịp cho cô trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Đáng chú ý, Hồng Đào gọi đây là một kỷ niệm đẹp với Hồng Vân và Lê Khánh, đồng thời nhắn nhủ khán giả: “Sinh nhật năm nay liều làm ca sĩ, cả nhà ráng nghe dùm nhé”. Cách chia sẻ dí dỏm của nữ nghệ sĩ cho thấy cô xem lần thử sức này như một trải nghiệm mới mẻ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Hồng Đào chia sẻ một trải nghiệm làm ca sĩ.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn liên tục tìm kiếm những màu sắc mới cho bản thân. Trước khi gây chú ý với màn “đổi nghề” sang ca sĩ, Hồng Đào đã có nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu, hài kịch và sau đó mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ đặc biệt được chú ý qua loạt vai diễn trên màn ảnh rộng.

Một trong những cột mốc đáng nhớ của Hồng Đào là vai bà Đào trong Mai. Tác phẩm của Trấn Thành đạt khoảng 551 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành một trong những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất. Sau dấu ấn này, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án với những dạng nhân vật khác nhau, thay vì lặp lại một hình tượng quen thuộc.

Trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Hồng Đào đảm nhận vai mợ Phán, tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa trên màn ảnh. Bộ phim đạt khoảng 87 tỷ đồng. Sau đó, Hồng Đào góp mặt trong Chị Dâu, tác phẩm thu hơn 113 tỷ đồng, và Mang Mẹ Đi Bỏ với doanh thu khoảng 171,7 tỷ đồng.

Năm 2026 tiếp tục là quãng thời gian bận rộn của Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ trở lại màn ảnh với Lên Hương, trong đó cô hóa thân thành bà Mũi - một nhân vật có cá tính và màu sắc khác với nhiều vai diễn trước đây. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9, sau các suất chiếu đặc biệt vào ngày 11, 12 và 13/9.

Tính đến ngày 26/9, Lên Hương đạt khoảng 88,05 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Trước ngày khởi chiếu chính thức, phim cũng từng ghi nhận nhiều suất chiếu sớm kín chỗ, tạo sự chú ý với khán giả.

Hồng Đào trong Lên Hương.

Không dừng lại ở điện ảnh Việt, Hồng Đào còn mở rộng hoạt động sang thị trường Hàn Quốc với Tazza: The Song of Beelzebub. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai Chủ tịch Thảo. Đây là một bước thử sức đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Hồng Đào khi cô xuất hiện bên dàn diễn viên Hàn Quốc.

Bên cạnh Lên Hương và Tazza: The Song of Beelzebub, Hồng Đào còn có các dự án Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu trong năm 2026. Lịch hoạt động dày đặc cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp làm việc liên tục ở tuổi 64, đồng thời chủ động thử nghiệm nhiều dạng vai và thị trường khác nhau.

Từ sân khấu, hài kịch đến điện ảnh và nay là một lần thử sức với âm nhạc, Hồng Đào cho thấy tinh thần sẵn sàng làm mới mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Màn “đổi nghề” lần này vì thế không chỉ mang màu sắc vui vẻ trong dịp sinh nhật, mà còn trở thành một kỷ niệm đặc biệt của Hồng Đào bên những người bạn, đồng nghiệp thân thiết.