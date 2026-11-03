Hồng Đăng bất ngờ tiết lộ chuyện khó tin trong đám cưới 18 năm trước, chi tiết về chiếc nhẫn khiến nhiều người thích thú

Mới đây, diễn viên Hồng Đăng thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh cũ chụp cùng bà xã Anh Đào, nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Không chỉ khiến người hâm mộ thích thú với hình ảnh thời trẻ, nam diễn viên còn hào hứng kể lại những tình huống đặc biệt trong đám cưới năm 2008, khi Hà Nội trải qua đợt mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Theo Hồng Đăng, thời điểm tổ chức hôn lễ, mưa lớn kéo dài khiến công tác chuẩn bị gặp không ít khó khăn. Anh phải nhờ bạn bè hỗ trợ dựng rạp, trang trí không gian cưới và tất bật giải quyết những công việc cuối cùng. Đáng chú ý, dù đã gần đến giờ cử hành hôn lễ, nam diễn viên vẫn chưa kịp mua nhẫn cưới cho hai vợ chồng.

Nhớ lại sự việc sau 18 năm, Hồng Đăng cho biết anh phải lựa chọn nhẫn trong tình trạng gấp gáp, chỉ kịp ước lượng kích cỡ rồi nhanh chóng trở về để làm lễ. Dù mọi thứ diễn ra ngoài dự tính, đám cưới vẫn trở thành một kỷ niệm đặc biệt mà nam diễn viên không thể quên.

Đám cưới giữa trận mưa ngập Hà Nội, nhẫn mua vội vẫn vừa sau 18 năm

Điều khiến Hồng Đăng nhớ mãi không chỉ là trận mưa lớn mà còn là sự trùng hợp trong ngày trọng đại. Giữa lúc nhiều tuyến đường ngập sâu, thời tiết bất ngờ thuận lợi đúng khoảng thời gian tổ chức hôn lễ. Khách mời vẫn đến chung vui đông đủ, buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và chỉ khi mọi người ra về, trời mới tiếp tục đổ mưa tầm tã.

Đặc biệt, cặp nhẫn cưới được nam diễn viên lựa chọn vội vàng trước giờ làm lễ lại vừa vặn một cách bất ngờ. Sau 18 năm chung sống, chiếc nhẫn trao cho Anh Đào ngày ấy vẫn vừa với bà xã. Chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này khiến Hồng Đăng không khỏi xúc động khi nhắc lại.

Trong bài đăng, nam diễn viên bày tỏ sự trân trọng đối với những kỷ niệm đã trải qua cùng vợ, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến Anh Đào: "Viết tiếp câu chuyện nhỉ bạn Anh Đào".

Bức ảnh được chia sẻ cùng dòng trạng thái ghi lại hình ảnh Hồng Đăng và bà xã thời trẻ. Cả hai diện trang phục giản dị, đeo kính râm và đứng sát bên nhau. Khoảnh khắc này càng trở nên ý nghĩa khi được nam diễn viên đăng tải đúng dịp kỷ niệm chặng đường 18 năm hôn nhân.

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Hồng Đăng. Diễn viên Nguyệt Hằng bày tỏ sự thích thú trước những câu chuyện đáng nhớ trong ngày cưới, đồng thời chúc hai vợ chồng tiếp tục đồng hành bên nhau đến khi về già.

Đáng chú ý, Phương Phạm, bà xã diễn viên Mạnh Trường, cũng tham gia bình luận. Do hai gia đình đều vừa kỷ niệm 18 năm ngày cưới, cô hài hước đề xuất tổ chức chung một buổi lễ khi tròn 20 năm hôn nhân để tiết kiệm chi phí. Hồng Đăng nhanh chóng hưởng ứng ý tưởng này và cho biết có thể cùng bàn bạc vào cuối năm sau.

Hồng Đăng và bà xã Anh Đào có 25 năm gắn bó, hai con gái đáng yêu

Hồng Đăng sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như Cầu Vồng Tình Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng.

Nam diễn viên và bà xã Anh Đào quen biết nhau từ khi còn trẻ, trải qua nhiều năm tìm hiểu trước khi quyết định kết hôn vào năm 2008. Thời điểm tổ chức đám cưới, Hồng Đăng chưa có vị trí vững chắc trong làng phim truyền hình, trong khi Anh Đào hoạt động kinh doanh.

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi lần lượt đón hai con gái. Trong nhiều năm, Anh Đào là người quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc các con để chồng có điều kiện tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bà xã vẫn thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được Hồng Đăng chia sẻ trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh, Hồng Đăng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động kinh doanh và gia đình. Nam diễn viên thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh trong các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc khoảnh khắc sinh hoạt bên vợ và hai con gái.

Trước dịp kỷ niệm ngày cưới lần thứ 18, vào tháng 9/2026, vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào cũng từng nhìn lại hành trình 25 năm bên nhau, gồm 7 năm làm bạn và 18 năm chung sống. Khi ấy, Anh Đào bày tỏ sự xúc động trước những thăng trầm mà cả hai đã cùng trải qua, đồng thời khẳng định vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng chồng.

Sau 18 năm kết hôn, Hồng Đăng và Anh Đào vẫn duy trì cuộc sống gia đình bên hai con gái. Với nam diễn viên, đám cưới năm 2008 giữa trận mưa lớn ở Hà Nội, chiếc nhẫn mua vội nhưng vừa vặn và sự hiện diện đông đủ của người thân, bạn bè đã trở thành những ký ức đặc biệt trong hành trình hôn nhân của hai vợ chồng.