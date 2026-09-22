Hồng da tre có gì đặc biệt mà giá gần 200.000 đồng/kg vẫn được chị em thi nhau 'săn đón'?

Hồng da tre được biết đến là loại hồng đặc sản của Thái Nguyên và được nhiều người tiêu dùng yêu thích do hương vị thơm ngon đặc biệt. Khác với những loại hồng khác, mùa hồng da tre chỉ có vẻn vẹn 1 tháng trong năm. Cứ từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 chính là mùa của những trái hồng da tre Thái Nguyên. Do vậy, phải người sành ăn mới biết tới thời gian mùa vụ của loại hồng quý hiếm này.

Hồng da tre là loại quả có vỏ màu xanh, nhẵn như thân cây tre, ửng vàng rồi chuyển sang màu trong như thạch khi chín. Hồng da tre không bị nát, không bị chát và ngọt, dẻo hơn hồng thông thường. Vì chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nên ai cũng muốn thưởng thức thức quả đặc sản này, mua chậm là hết mùa và không phải muốn ăn là lúc nào cũng đặt hàng được.

Hồng da tre đang là một trong những mặt hàng trái cây nận được nhều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng da tre chủ yếu tập trung ở một số tỉnh miền núi, đặc biệt là Thái Nguyên. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch ngắn, diện tích trồng không còn nhiều nên loại hồng này được ít người biết đến, nhưng khi đã được thưởng thức thì không bao giờ quên. Chính bởi mang hương vị đặc biệt và số lượng có hạn nên hồng da tre có giá bán tương đối đắt đỏ, dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí có thể đắt hơn đối với quả to từ gốc cổ thụ.

"Hồng da tre là đặc sản của Thái Nguyên mỗi năm chỉ có một vụ. Từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 là chính vụ hồng da tre. Thời gian thu hoạch ngắn, diện tích trồng không còn nhiều chỉ tập trung ở một số huyện miền núi nên loại quả này ngày càng quý hiếm, được nhiều người lùng mua.

Hồng da tre có lớp vỏ ngoài không mấy hấp dẫn nhưng hương bị bên trong thì ít loại hồng nào sánh bằng. Lớp vỏ khi chín vẫn giữ sắc xanh vàng đặc trưng, thoạt nhìn có phần không mấy bắt mắt, nhưng bổ ra bên trong lại là màu vàng cam óng ả. Thịt hồng mềm mọng, dẻo mịn, vị ngọt đậm nhưng không gắt, thoảng hương thơm dịu rất dễ chịu. Đặc biệt, hồng càng để chín tới, phần thịt càng mềm mượt, vị ngọt càng đằm và hậu vị càng rõ. Cái ngon của hồng da tre không phải kiểu vừa nhìn đã thấy "wow", mà là ăn rồi mới thấy một thứ vị ngọt chân phương, gợi nhớ những mùa quả xưa.

Mặc dù có giá tương đối đắt đỏ nhưng hồng da tre vẫn được nhiều người tìm kiếm mua.

Giữa bao nhiêu loại hoa quả trong mâm cỗ trung thu, có lẽ hồng da tre là loại quả mà người sành ăn mới khám phá được những tuyệt tác bên trong lớp vỏ không mấy hấp dẫn này. Hồng da tre có lớp vỏ xanh cứng ngắc hơi giống hồng ngâm, có màu trông y hệt thân cây tre, xấu xí và tẻ nhạt. Khi chín, vỏ hồng sẽ bắt đầu chuyển sang màu vàng. Hồng da tre khi đến độ già sẽ được hái, rồi ủ để chín tự nhiên.

Hồng được úp ngược núm quả xuống để nhanh chín, đến khi lớp vỏ da tre trong veo dần ra, cầm mềm tay là báo hiệu quả hồng bắt đầu chín. Khi chín, ruột hồng trong như thạch, mềm mịn nhiều nước, ngọt lịm, vị thơm ngọt đậm, không nhão và xơ như hồng đỏ, ăn giòn sần sật chỉ cần bổ đôi quả hồng rồi lấy thìa xúc ăn thì bao nhiêu cũng hết. Hồng ăn ngon nhất là khi để vào tủ lạnh", chị Hà Thanh (chủ một cửa hàng nông sản Việt tại Hà Nội) cho biết.

Hồng da tre được rao bán nhiều trên chợ mạng.

Sở dĩ hồng da tre được săn đón nhiều là bởi, loại quả này có hương vị và cách thưởng thức khác biệt hơn so với các loại hồng khác. Nếu hồng ngâm có thể ăn từ lúc vỏ còn xanh thì hồng da tre phải đợi đến khi vỏ quả chuyển màu trong veo, thịt chín mềm mới được thưởng thức.

Hay nếu hồng trứng, hồng chén chín đỏ, chỉ cần lột vỏ là ăn được thì hồng da tre lại được đem bổ đôi, lấy thìa xúc từng miếng. Vỏ loại hồng này tuy mỏng nhưng cứng, giống như chiếc bát thu nhỏ để thực khách vừa xúc vừa ăn, từ từ cảm nhận phần thịt dẻo, ngọt, xen lẫn vị giòn sần sật và thanh mát như thạch.

Dù giá cao hơn so với nhiều loại quả truyền thống khác của mùa thu nhưng hồng da tre vẫn là đặc sản, thức quà quê được giới sành ăn "săn đón". Không chỉ được ưa thích bởi cách ăn, hương vị mà loại quả này còn phù hợp với việc vận chuyển đi xa hay đóng gói làm quà biếu.

Do số lượng có hạn nên hồng da tre được bán với mức giá cao trên thị trường.

"Từ đầu tháng 9 tôi đã thấy trên mạng và ngoài chợ mọi người bày bán hồng da tre, tôi cũng không hiểu tại sao loại hồng này lại có tên gọi đặc biệt như vậy. So với những loại hồng khác thì tôi thấy hồng da tre có giá tương đôi cao và cũng không sẵn hàng bán mỗi ngày. Khi tôi hỏi người bán loại hồng da tre này có gì đặc biệt mà giá lại cao hơn các quả khác như vậy thì mới được biết đây là một thức quả đặc sản, số lượng quả có hạn mà lại được nhiều người tìm kiếm mua. Tôi quyết định đặt vài kg về ăn thử thì đúng là rất ngon, đáng đồng tiền bát gạo, khi chín quả vừa mềm mượt mà lại giòn giòn ngọt lịm, thơm mát, không chát, vị khác hẳn những giống hồng khác", chị Khánh Huyền (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Hồng da tre là một trong những mặt hàng trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.