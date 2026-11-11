Honda xây dựng nhà máy ô tô trị giá 3 tỷ USD tại Mỹ, chuyên sản xuất các dòng xe hybrid

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Nhà máy này cũng sẽ được thiết kế để có thể sản xuất cả các mẫu xe điện, tùy thuộc vào nhu cầu thị trường.

Theo Honda, nhà máy sẽ có công suất sản xuất lên tới 240.000 xe mỗi năm và dự kiến ​​tạo ra khoảng 2.000 việc làm.

Hoạt động sản xuất dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2029. Đây sẽ là nhà máy ô tô thứ 6 của Honda tại Mỹ.

Nhu cầu về xe hybrid tại Mỹ đang gia tăng, một phần do giá xăng dầu tăng cao sau khi xung đột Iran đẩy giá dầu thế giới lên mức cao hơn.

Theo NHK