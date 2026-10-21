Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một khu vực miền Trung trong năm học 2026-2027. Sáng ngày 19/10, hoạt động diễn ra tại Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Đà Nẵng.

Đây là hoạt động tiếp nối chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được Honda Việt Nam triển khai cùng các cơ quan chức năng trên toàn quốc từ năm 2018. Trong năm học 2026-2027, chương trình dự kiến trao khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên cả nước, đồng thời tổ chức các hoạt động hướng dẫn an toàn giao thông dành cho học sinh và phụ huynh.

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 tại miền Trung

Tại sự kiện ở Đà Nẵng, học sinh Trường Tiểu học Ngô Mây đại diện cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung nhận mũ bảo hiểm từ các đại biểu. Bên cạnh hoạt động trao tặng, chương trình tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh và phụ huynh, tập trung vào việc nâng cao ý thức tham gia giao thông và kỹ năng dự đoán, phòng tránh rủi ro.

Theo Honda Việt Nam, việc hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ sớm là một trong những mục tiêu chính của chương trình. Học sinh lớp 1 đang ở giai đoạn hình thành nhận thức và hành vi, vì vậy việc hướng dẫn các em đội mũ đúng tiêu chuẩn khi ngồi trên xe máy cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Thực hành ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn

Từ năm 2018 đến nay, chương trình đã trao gần 14 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh trên cả nước. Honda Việt Nam cho biết tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tăng dần qua các năm, đạt 89% trong năm học 2025-2026. Số liệu này được doanh nghiệp ghi nhận tại hơn 790 trường tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, Honda Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các thành viên dự án "Việt Nam 2000" để tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, trong đó chú trọng việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đào tạo và thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Chương trình nằm trong nỗ lực phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng nhằm cải thiện thói quen tham gia giao thông an toàn, hướng tới mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045 và và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda" vào năm 2050.